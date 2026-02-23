Cafés Santa Cristina y Mena, unidos a favor de la Fundación Corinto

Cafés Santa Cristina mantiene un año más su apoyo a las tradiciones malagueñas, y llevará a cabo este sábado 28 de febrero, a las 20h de la tarde y en la Iglesia de Santo Domingo, un concierto benéfico que este año corre a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad de Mena. La iniciativa apoyará a la Fundación Corinto, que recibirá un kilo de café de la marca malagueña por cada persona que acuda a esta cita con la música cofrade.

La Fundación Corinto, que cuenta con el apoyo de 30 hermandades, sostiene un economato social destinado a familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión.