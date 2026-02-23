SÁBADO 28 DE FEBRERO A LAS 20H

Cafés Santa Cristina y Mena, unidos a favor de la Fundación Corinto

La banda de la Congregación de Mena ofrecerá un concierto benéfico en la Iglesia de Santo Domingo

Redacción

Málaga |

Cafés Santa Cristina mantiene un año más su apoyo a las tradiciones malagueñas, y llevará a cabo este sábado 28 de febrero, a las 20h de la tarde y en la Iglesia de Santo Domingo, un concierto benéfico que este año corre a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad de Mena. La iniciativa apoyará a la Fundación Corinto, que recibirá un kilo de café de la marca malagueña por cada persona que acuda a esta cita con la música cofrade.

La Fundación Corinto, que cuenta con el apoyo de 30 hermandades, sostiene un economato social destinado a familias con pocos recursos y en riesgo de exclusión.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer