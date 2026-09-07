Salud Responde desarrolla un nuevo sistema de gestión para mejorar la atención a la ciudadanía

El centro de información y servicios Salud Responde, perteneciente al Centro de Emergencias Sanitarias 061 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha desarrollado un nuevo sistema de gestión para mejorar la atención a la ciudadanía andaluza. Se trata de un CRM (Customer Relationship Management) destinado a gestionar de manera integrada las interacciones de los usuarios con Salud Responde y los diferentes servicios que se prestan a la ciudadanía.

El nuevo sistema de gestión, que comenzó a implantarse en septiembre de 2025, ha alcanzado ya el millón de tramites con la integración de forma progresiva de los más de 30 servicios que presta Salud Responde en la actualidad. El director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía (CES 061), Francisco Pozo, ha manifestado que “esta nueva plataforma supone un importante avance en la modernización y transformación digital del servicio y contado con la participación de los profesionales durante todo el proceso de transformación”.

Este nuevo sistema, denominado SARES (Salud Responde), cuenta con una interfaz más ágil, moderna, intuitiva y adaptada a las necesidades actuales del servicio, facilitando el trabajo de los profesionales y contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de los usuarios.

La transformación digital de Salud Responde persigue modernizar la gestión de los servicios, simplificando los procesos y avanzando hacia una atención cada vez más eficiente, coordinada y adaptada a las nuevas necesidades de la población. “La finalidad es poner la tecnología al servicio de las personas, partiendo de la decisión de modernizar Salud Responde y contando en todo el proceso de transformación con la participación de los profesionales que trabajan diariamente en este servicio”, ha apuntado la directora de Enfermería del CES 061 y responsable de este servicio, María Fernández.

Una implantación progresiva construida en equipo

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, la incorporación de SARES se ha desarrollado de forma progresiva y planificada. Durante estos meses se ha llevado a cabo la formación de los gestores y profesionales, al mismo tiempo que las diferentes carteras de servicios han ido migrando desde el anterior CRM hacia la nueva plataforma.

Este proceso ha requerido un importante esfuerzo de coordinación, adaptación y desarrollo, especialmente por parte del equipo informático de Salud Responde, cuya labor ha sido esencial para hacer posible la evolución tecnológica y la migración progresiva de las distintas carteras de servicios, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad diaria.

Junto a ellos, la implicación de los gestores telefónicos y del equipo de enfermería ha resultado fundamental. Su capacidad de adaptación, experiencia y conocimiento del servicio han permitido incorporar progresivamente la nueva herramienta a la práctica diaria, manteniendo en todo momento el objetivo principal de Salud Responde: ofrecer una atención accesible, cercana, segura y de calidad.

Pozo ha destacado que “alcanzar más de un millón de gestiones a través de SARES representa, por tanto, la consolidación de un proyecto compartido y el resultado del trabajo de profesionales que han sabido incorporar una nueva forma de gestionar la atención manteniendo la esencia del servicio”.