Pizarra pone en marcha una nueva edición de 'Teen Project'

El Ayuntamiento de Pizarra pone en marcha una nueva edición del “Teen Project 2026”, una iniciativa consolidada en el calendario juvenil del municipio que regresa con el objetivo de fomentar la convivencia, el ocio saludable y la creación de nuevas amistades entre jóvenes.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el lunes 4 de mayo a las 09:00 horas hasta el viernes 8 de mayo, y está dirigido a jóvenes nacidos en los años 2011, 2012 y 2013. Esta actividad, que alcanza su quinta edición, responde a la creciente demanda de propuestas de ocio adaptadas a estas edades, ofreciendo un espacio dinámico donde compartir experiencias y fortalecer habilidades sociales.

A partir de este martes, las personas interesadas podrán consultar las bases normativas y recoger la hoja de inscripción en el Ayuntamiento de Pizarra. Además, el proceso podrá realizarse tanto de forma presencial en el registro municipal como a través de la sede electrónica.

Debido al carácter limitado de las plazas, en caso de que el número de solicitudes supere la oferta disponible, se llevará a cabo un sorteo entre todas las inscripciones correctamente registradas dentro del plazo establecido.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, se publicará el listado de personas admitidas, abriéndose entonces el plazo correspondiente para formalizar el pago. Aquellas inscripciones que no completen este trámite dentro del plazo indicado perderán su plaza, que pasará automáticamente a la lista de reserva por orden de registro.