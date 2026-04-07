El personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los colegios públicos de la provincia de Málaga irá a la huelga el próximo 15 de abril.

El servicio de PTIS está llamado a la huelga por CGT para el próximo 15 de abril. Además, coincidiendo con la huelga, esta convocada concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

Los motivos de la convocatoria de huelga, según denuncian, son incumplimientos tácitos del Convenio Colectivo de aplicación, XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad y el carrusel de violaciones de obligaciones laborales a cargo de la Entidad Contratista que ningunea a la representación legal de las personas trabajadoras en su más amplio espectro y desprecia las obligaciones que como empresa debe cumplir en materia de prevención de riesgos laborales para las PTIS.

Apuntan a la situación que tanto APAE como Externa están generando al obligar a las PTIS a realizar funciones de enfermería sin la cualificación específica y en una práctica de intrusismo profesional sobre la que, a instancias de CGT, ya se ha pronunciado el propio colegio de enfermería. Por otra parte la detracción arbitraria en las nóminas de febrero de los importes correspondientes a seis días de trabajo y vacaciones coincidentes con la semana blanca ha marcado un antes y un después para esta convocatoria.

Ante esta situación, se ha convocado esta primera jornada de movilizaciones con huelga y concentración el 15 de abril para reclamar una mejora de condiciones laborales de quienes cuidan al alumnado con necesidades especiales en la educación pública de la provincia de Málaga.