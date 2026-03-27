El Paso de Riogordo cumple 75 años reviviendo la vida, pasión y muerte de Jesucristo

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Riogordo, Antonio Alés; la teniente alcalde y diputada provincial, Sagrario Molina y el director de Escena, José Enrique López de Vinuesa han presentado esta mañana la nueva edición de El Paso de Riogordo que tendrá lugar los días 3 y 4 de abril, Viernes Santo y Sábado Santo, a partir de las 17:00 horas en El Calvario.

“Se trata de una de las representaciones bíblicas más impresionantes de las que se hacen en el mundo, y una de las más singulares formas de vivir la Semana Santa de la Axarquía. Está declarada de Interés Turístico Nacional, opr lo que trasciende a Málaga, teniendo repercusión en otras ciudades, comunidades y países que cada año se interesan por asistir o para cubrirlo mediáticamente”, ha expresado Martín quien ha alabado “los cuidados textos, espectaculares escenarios y magistrales interpretaciones, es que son más de 600 vecinos y vecinas los que se involucran en esta escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo”.

“Ellos, junto al Ayuntamiento y la Junta Organizadora han sabido preservar de forma magistral este legado histórico cultural religioso que se ha convertido en uno de los lugares elegidos para vivir la Semana Santa en la provincia de Málaga. Además de ser un atractivo más para las personas que nos visitan durante estos días de fiesta”, ha resaltado también finalizando con una invitación “a toda la provincia de Málaga a conocer el Paso de Riogordo, a quienes les guste la Semana Santa, es una de las que tienen que descubrir. También para aquellas que nos han elegido para pasar sus vacaciones, les recomendamos que hagan un hueco si quieren trasladarse de verdad, a la Jerusalén de hace 21 años”.

El alcalde de Riogordo, Antonio Alés ha asegurado durante la presentación que “El Paso es una de las tradiciones más queridas y representativas de nuestro pueblo”. “Hablar de El Paso es hablar de historia, cultura y, sobre todo, de implicación de todo un municipio. Desde 1951, Riogordo se transforma cada Semana Santa para representar la vida, pasión y muerte de Jesucristo”, ha expresado el regidor insistiendo en que ·”es mucho más que un espectáculo”.

“Es la expresión de la identidad de un pueblo que se une generación tras generación para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de entender la Semana Santa”, ha afirmado agradeciendo el trabajo, la dedicación y el esfuerzo a la Junta Organizadora, a los actores, al equipo técnico, a los voluntarios y a todas las personas que hacen posible que cada año Riogordo vuelva a convertirse en Jerusalén durante unas horas”.

La representación de El Paso tiene lugar en un recinto denominado El Calvario de más de 8.000 metros cuadrados al aire libre con capacidad para 6.000 personas sentadas.

En 1996 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y un año más tarde de Interés Turístico Nacional de Andalucía. También está declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Junta de Andalucía (2004) y Entidad Axárquica de Honor (1996), entre otros reconocimientos. Al respecto, Alés ha recordado que “se ha consolidado como uno de los autos religiosos más singulares de España y como un importante atractivo cultura y turístico para toda la provincia de Málaga”

El alcalde de Riogordo ha finalizado lanzando una invitación “para que malagueños, malagueñas y visitantes descubran no sólo una representación, sino el alma de un pueblo que se entrega por completo a la tradición”. “Hay que vivir El Paso y dejarse emocionar por una historia que trasciende al teatro y se convierte en un verdadero encuentro con nuestras raíces”, ha concluido.

La diputada provincial y teniente alcalde de Riogordo, Sagrario Molina, también ha hablado de El Paso como símbolo de “historia, cultura, tradición e identidad de un pueblo” ligada a “el compromiso y dedicación de cientos de vecinos y vecinas”. “Es reflejo de un pueblo unido, que trabaja durante todo el año para mantener una tradición viva que ha pasado de generación en generación. Cada escena, cada vestuario, cada detalle está impregnado de esfuerzo colectivo de todo un pueblo que mantiene viva una tradición que nos define”, ha agregado.

Molina también ha recordado el componente cultural y turístico que “cada año lleva a miles de visitantes a vivir la experiencia contribuyendo al desarrollo económico y a la proyección de nuestros municipio más allá de nuestras fronteras”. Está fiesta también está declarada de Interés Turístico Provincial.

Por último, el director de escena, José Enrique López de Vinuesa, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Riogordo, Diputación de Málaga, Mancomunidad Axarquía y la Cooperativa de Aceite de Riogordo “entre otras entidades y personas que hacen posible que lo representemos cada año” así como al autor del cartel de este año, Antonio Navarro Santa María, “autor riogordeño que representa el logo de El Paso que es la corona de Cristo y la cruz”.

El Paso de Riogordo es uno de los autos religiosos más peculiares y conocidos de España, que se escenifica desde 1951 el Viernes Santo y el Sábado Santo. La representación se desarrolla en aproximadamente tres horas en un recinto natural, que cuenta con cuatro pórticos, un río, un rebaño de ovejas, un puente, un pozo y un huerto de olivos, entre otros elementos y escenarios.

El evento está compuesto por 17 escenas: Sacrificio de Isaac, Encuentro de Jesús con la samaritana, Sermón de la Montaña y elección de los apóstoles, Arrepentimiento de María Magdalena, Pedro es nombrado Primado de la Iglesia, Curación de un ciego, Entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se despide de su madre, Última Cena, Judas vende a su maestro, Oración en el Huerto de los Olivos y Prendimiento, En el Tribunal del Sanedrín, Negaciones de Pedro, Arrepentimiento y muerte de Judas, Juicios ante Herodes y Pilatos, Calle de la Amargura y Jesús muere en la Cruz. La duración es de tres horas aproximadamente.