Selvatic Málaga Fest recibe este domingo a los internacionales Black Eyed Peas

En menos de un mes han pasado más de 15 artistas destacados de la esfera musical internacional por Selvatic Málaga Fest, el nuevo festival de música de referencia en la capital malagueña. El espacio Málaga Forum se prepara para celebrar uno de los conciertos más esperados del verano: el directo de los Black Eyed Peas, este próximo domingo 21 de julio.

La banda de Los Ángeles formada will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo ofrecerán su directo al público malagueño, en el que no faltarán muchos de sus clásicos como My Humps, Where is the love, Let’s Get This Party Started, Pump It o I Gotta a Feeling, así como sus más recientes colaboraciones con J Balvin, en Ritmo (Bad Boys For Life); con Ozuna, en Mamacita; o su hit con Shakira, Girl Like Me; y otros temas de su más reciente disco, Elevation (2022).

Con una decena de discos a sus espaldas, innumerables giras internacionales y colaboraciones con algunos de los artistas internacionales más relevantes del rap, r&b y el soul americano, el grupo está considerado el segundo que más vendido en la historia de la era de la música de descargas, según Nielsen SoundScan y Billboard. Black Eyed Peas ha vendido más de 3 millones de entradas, y ha realizado más de 300 actuaciones en 30 países y como cabezas de cartel en estadios. La banda se ha subido a los escenarios más grandes del mundo, incluida una actuación histórica en el Halftime Show de la Super Bowl XLV en 2011.

Artistas como Juanes, Andy y Lucas, Juan Luis Guerra, Nicki Nicole, Yandel, Bomba Estéreo, GIMS, Alejo o Soolking son algunos de los más de 15 artistas que han pasado por Selvatic Málaga Fest en sus primeras semanas, con un gran éxito de acogida.

Las puertas de Selvatic se abrirán este próximo domingo a las 19.00 horas con un preshow a cargo de Dj Meow, que amenizará el evento hasta las 22.00 horas, cuando el grupo de Los Ángeles hará acto de presencia con su concierto.

Las últimas entradas se pueden adquirir en Enterticket y en la web de Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es.

Black Eyed Peas: r&b y hip hop americano con sello original

A lo largo de 25 años, el trío de Los Ángeles Black Eyed Peas formado por will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo ha ganado seis premios GRAMMY y alcanzado ventas de 35 millones de álbumes y 120 millones de singles. Canciones como My Humps, Where is the love?, Dont Phunk with my Heart, Let’s Get This Party Started, Pump It o I Gotta a Feeling les posicionaron como artistas de primer nivel en la primera década de 2000. Desde entonces, han colaborado con innumerables figuras como Justin Timberlake, Papa Roach, Sting, James Brown, Macy Gray o Chali 2na, Kim Hill, Wyclef Jean, De La Soul o Mos Def, entre otros.

Es uno de los grupos de rap, r&b y soul más famosos de la era que vivimos, se erigieron como el segundo grupo más vendido de todos los tiempos por canciones descargadas (Nielsen), aterrizando en la lista Hot 100 Artists of the Decade de Billboard. Su octavo álbum de estudio, Translation (2020) logró un asombroso éxito, con colaboraciones con J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam y Tyga. El álbum obtuvo 8 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artista Crossover del Año y Canción Latina del Año por Ritmo, y una nominación en los Premios de la Música Latina 2021 en la categoría de Colaboración entre artistas. Tanto este tema, junto a J Balvin, y Mamacita junto a Ozuna y J. Rey Sou alcanzaron el número 1 en tres listas Billboard, numerosas nominaciones a premios y certificaciones de oro, platino y diamante a nivel mundial.

Girl like me, en colaboración con la colombiana Shakira, continuó esta racha, proporcionándoles el premio al Mejor Latino en los MTV VMAs; Hit it con Saweetie & Lele Pons acumuló 5,8 millones de streams de audio globales, 1,1 millones de streams de audio en EE.UU. y casi 10 millones de visualizaciones en YouTube sólo en su primera semana. En 2022, el grupo se reunió con Shakira y David Guetta para Don’t you worry, el primer single de su noveno álbum de estudio, Elevation (2022), al que siguió la colaboración con Anitta y El Alfa, Simply the best, que ha abierto otro brillante capítulo en la historia de Black Eyed Peas.

Con cada movimiento, Black Eyed Peas telegrafían el ritmo de la cultura. El trío de Los Ángeles -Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo-, que difuminó las fronteras de los géneros mucho antes de que se convirtiera en algo habitual y fue pionero en un híbrido global sin precedentes de hip-hop, pop, electro y ritmos del mundo ya en 1995, maximiza el impulso de una carrera legendaria marcada por hacer historia, batir récords de ventas musicales y de descargas, y volver a subir el listón en 2022 y más allá.

Selvatic Fest: la agenda musical del verano en Málaga

Selvatic Málaga Fest es el nuevo festival de música en directo por cuya agenda pasarán una treintena de artistas de un amplio espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual.

Black Eyed Peas, Rels B, Arcángel, Cruz Cafuné, Ovy on the Drums, Claim, León Benavente, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Los Banis, Shakira Martínez, Reality, Sidonie, Shinova, Lit Killah, Lia Kali, BB Trickz, Funzo & Babyloud, Aissa, Luck Ra, Dudi, Jalezz, Li4m, Nano Mz, y Balaclavx ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros, en los próximos meses.

De junio a septiembre de 2024, la ciudad de Málaga será testigo de esta nueva propuesta en la agenda de ocio, que marcará los eventos más señalados de la programación veraniega. En el espacio de Málaga Fórum y con más de 16.000 metros cuadrados dedicados a la música, la gastronomía, la cultura y el esparcimiento, Selvatic Fest va a ser el punto de encuentro de todas esas personas que buscan los mejores planes de verano en Málaga y la Costa del Sol.

En la naturaleza de Selvatic radica su diversidad; gracias a sus instalaciones y una cuidada programación musical se interpelará a todo tipo de públicos para convertirlo en un espacio donde todas las personas aficionadas a la música en directo al aire libre se sientan incluidas, a través de sus diferentes propuestas.

TODOS LOS CONCIERTOS DE SELVATIC MÁLAGA FEST

21 de julio

BLACK EYED PEAS

26 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: RELS B, CRUZ CAFUNÉ, LIT KILLAH, C.R.O Y MÁS

27 de julio

BOOMBASTIC COSTA DEL SOL: ARCÁNGEL, OVY ON THE DRUMS, FUNZO & BABYLOUD Y MÁS

2 de agosto

NOCHES AL COMPÁS: PITINGO, LOS BANIS, SHAKIRA MARTÍNEZ y MÁS POR CONFIRMAR

16 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJPHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

17 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

29 de agosto

INDIE DAY: LEON BENAVENTE, SIDONIE, SHINOVA y CLAIM

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI

Más información: selvaticfest.es