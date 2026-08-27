INTERVENCIÓN POLICIAL

La Policía Adscrita interviene 156 entradas en la reventa durante la Feria Taurina de Málaga 2026

El dispositivo contra la reventa se saldó con la formalización de 22 actas junto con la Policía Local y la Comisaría Provincial de Málaga

Redacción

Málaga |

La Policía Adscrita interviene 156 entradas en la reventa durante la Feria Taurina de Málaga 2026
La Policía Adscrita interviene 156 entradas en la reventa durante la Feria Taurina de Málaga 2026 | Junta de Andalucía Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Málaga, a través de su Área de Juego y Espectáculos Públicos, desarrolló entre los días 15 y 22 de agosto un dispositivo especial para prevenir y perseguir la reventa no autorizada de entradas durante la Feria Taurina de Málaga 2026.

La actuación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Local de Málaga y la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. En el marco del dispositivo se desplegaron patrullas de paisano en las inmediaciones de la plaza de toros de La Malagueta y entre el público con el objetivo de detectar a personas que pudieran estar dedicándose a la venta de entradas a través de cauces no oficiales.

Como resultado de las actuaciones practicadas, los agentes formalizaron un total de 22 actas e intervinieron 156 entradas correspondientes a diferentes localidades y zonas de la plaza.

La reventa de entradas mediante canales no autorizados puede ocasionar importantes perjuicios a los consumidores, entre ellos el incremento desproporcionado de los precios, la adquisición de entradas falsas o duplicadas y la falta de información y transparencia sobre los importes abonados.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita recuerda la importancia de adquirir las entradas exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por los organizadores, como principal garantía para evitar posibles fraudes y asegurar el acceso al espectáculo.

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