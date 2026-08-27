La Policía Adscrita interviene 156 entradas en la reventa durante la Feria Taurina de Málaga 2026

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Málaga, a través de su Área de Juego y Espectáculos Públicos, desarrolló entre los días 15 y 22 de agosto un dispositivo especial para prevenir y perseguir la reventa no autorizada de entradas durante la Feria Taurina de Málaga 2026.

La actuación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Local de Málaga y la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. En el marco del dispositivo se desplegaron patrullas de paisano en las inmediaciones de la plaza de toros de La Malagueta y entre el público con el objetivo de detectar a personas que pudieran estar dedicándose a la venta de entradas a través de cauces no oficiales.

Como resultado de las actuaciones practicadas, los agentes formalizaron un total de 22 actas e intervinieron 156 entradas correspondientes a diferentes localidades y zonas de la plaza.

La reventa de entradas mediante canales no autorizados puede ocasionar importantes perjuicios a los consumidores, entre ellos el incremento desproporcionado de los precios, la adquisición de entradas falsas o duplicadas y la falta de información y transparencia sobre los importes abonados.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita recuerda la importancia de adquirir las entradas exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por los organizadores, como principal garantía para evitar posibles fraudes y asegurar el acceso al espectáculo.