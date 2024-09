La 13ª edición de Pasarela Larios Málaga Fashion Week deslumbra con creatividad, talento local e internacional y un emotivo compromiso social

La edición 2024 contó con una variada selección de diseñadores y firmas, destacando tanto el talento nacional como internacional como Agatha Ruiz de la Prada; Btissam Dahane (Marruecos); Hard Rock Café; Belinda Jokoth (Portugal); Juan Carlos Armas (Tenerife); Rahma Kaba Fashion Style; las firmas de baño, BananaMoon, Livia Montecarlo, Cala, Be your best Academy con la firma By Vel; Bestseller con las firmas Vero Moda, Vila, Selected, Jack And Jones, JJXX, Only, Only & Sons y JDY; García Galiano; Jesús Segado, José Galvañ y Félix Ramiro (sastrería y ceremonia para hombre).

También participaron los diseñadores adheridos a la marca promocional Málaga de Moda de la Diputación de Málaga, en un desfile colectivo que presentaron sus colecciones: Teressa Ninú; Inma de la Riva; Moncho Heredia: Pepitina Ruiz Seda; Lucía Cano.

Durante el evento, se presentó el video "Diseños con Alma: la artesanía malagueña", un homenaje a la dedicación y talento de los artesanos malagueños que mantienen viva esta tradición con la participación de Elegancia Barroca; Pepitina Arte en Seda; Tricotrá; El Taller de Piluka y Jesús Segado.

Este año, el Alfiler de Oro 2024 fue otorgado a la diseñadora malagueña Susana Hidalgo, quien recibió el galardón de manos de la concejala del Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, reconociendo su destacada trayectoria en el mundo de la moda.

La Firma de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes, a través de su directora Miryam Yébenes, entregó el premio a la profesionalidad de los modelos a Ricardo Cruz y Patricia Pérez. Además, Maribel Yébenes contribuyó con 3.000 euros en tratamientos de belleza, repartidos entre 12 premios para el público asistente.

Por su parte, el Premio Málaga de Moda Talento y Creatividad 2024 , patrocinado por Málaga de Moda, marca promocional de la Diputación de Málaga, fue concedido al diseñador Raúl Doña, y fue entregado por el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Rosas Gallardo.

El Premio New Fashion Talent 2024, patrocinado por la empresa número uno en el ciudado de pies y manos, Nails Factory, fue entregado al diseñador Julio Ferrucho, destacando su talento innovador.