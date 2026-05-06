La narrativa de Eduardo Jiménez Urdiales y la poesía de Jesús Aguado marcan el ritmo de una jornada que también contará con María Iglesias y Alfonso González Cachinero

La 55ª Feria del Libro de Málaga (FLM) vuelve a abrir este miércoles la persiana a las novedades editoriales y la lectura en las casetas del Paseo del Parque. Además, la programación oficial tiene hoy como protagonistas la novela, la poesía y los aforismos con los nuevos títulos de Eduardo Jiménez Urdiales, Jesús Aguado, María Iglesias y Alfonso González Cachinero, que también firmarán ejemplares. Todas las compras de libros en la Feria tienen una reducción del 10% sobre el precio de venta.

La actividad literaria arrancará a las 17:30 horas en el Rectorado de la UMA con la puesta de largo de ‘Recreo’, la segunda novela de Eduardo Jiménez Urdiales que relata, en los 30 minutos de un descanso en un instituto, las historias entrecruzadas de los adolescentes y el profesorado. El acto será presentado por la escritora Elvira Roca Barea. A las 18:00 horas, la agenda se desplazará al Patio de Banderas del Ayuntamiento, donde el poeta Jesús Aguado presentará ‘Dulce fruta que nace al borde del abismo’, un vitalista poemario sobre el amor, la muerte y la alegría de vivir, acompañado por Vicente Luis Mora.

La jornada continuará a las 18:30 horas de nuevo en el Rectorado, donde María Iglesias presentará su novela ‘Puro empeño’, un relato sobre el dilema de dos amigas enfrentadas a la hora de decidir si traer o no a Europa, desde Marruecos, a una recién nacida abocada al abandono. El cierre lo pondrá Alfonso González Cachinero, a las 19 horas, en el Patio de Banderas con ‘Fugacidades’, una colección de aforismos de estilo poético que disecciona la brevedad del instante. Este volumen, que será presentado por el autor y Javier La Beira, fue galardonado con el X Premio de Aforismos Rafael Pérez Estrada.

Cultura ‘OFF’ y ocio familiar

Para aquellos que buscan una experiencia diferente, la Programación Off propone una nueva cita en el Auditorio Eduardo Ocón. A las 18:00 horas, los amantes de la lectura podrán disfrutar de una ‘Reading Party’ ambientada por los ritmos de DJ Dr Silence, creando una atmósfera sonora ideal para sumergirse en los libros al aire libre.

Por su parte, los más pequeños tienen su cita ineludible en la Pequeteca. Durante la mañana, los centros escolares participarán en la actividad ‘Málaga, un mar de cuentos’, mientras que a las 18:30 horas se abrirá al público general el taller de manualidades tridimensionales ‘Escenas malagueñas’. Además, la exposición infantil ‘El Quijote en Málaga’ permanecerá abierta durante toda la jornada.

La 55ª FLM está organizada por la Asociación Feria del Libro de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga; el patrocinio de Fundación Unicaja, Cervezas Victoria, Hyundai, Famadesa y Arteico, y la participación de Diputación de Málaga y Junta de Andalucía, así como la aportación de UNIA, UMA y CAL.

Presentaciones y firmas de este miércoles 6 de mayo

17:30 horas: Eduardo Jiménez Urdiales presenta ‘Recreo’ en el Rectorado de la UMA. Con Elvira Roca Barea.

18:00 horas: Jesús Aguado presenta ‘Dulce fruta que nace al borde del abismo’ en el Patio de Banderas. Con Vicente Luis Mora.

18:30 horas: María Iglesias presenta ‘Puro Empeño’ en el Rectorado de la UMA. Con Ruth de Frutos.

19:00 horas: Alfonso González Cachinero presenta ‘Fugacidades’ en el Patio de Banderas. Con Javier La Beira. (Patrocina: Fundación Rafael Pérez Estrada).

Pequeteca

10:30 y 11:30 h: ‘Málaga, un mar de cuentos’. Juegos y adivinanzas concertados para colegios.

18:30 h: ‘Escenas malagueñas’. Taller de manualidades tridimensionales para mayores de 5 años y familias. Entrada libre.

Todo el día: Exposición Infantil ‘El Quijote en Málaga’.

Ciclo OFF en el Eduardo Ocón