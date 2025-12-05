El Museo del Automóvil y la Moda propone una agenda de Navidad para toda la familia

El Museo del Automóvil y la Moda (MAM) de Málaga se prepara para celebrar una de las épocas más entrañables del año con una completa agenda de actividades que fusiona cultura, historia y, sobre todo, un fuerte compromiso social. Desde exposiciones exclusivas hasta espectáculos musicales y solidarios, el MAM se convierte estas navidades en un punto de encuentro ineludible para familias y amantes del motor y la moda.

Gran Recogida de Juguetes del MAM

Como piedra angular de su programación navideña, el Museo del Automóvil y la Moda pone en marcha su acción solidaria por excelencia: la Gran Recogida de Juguetes. En esta edición, la institución museística colabora con Hogar Abierto, un organismo sin ánimo de lucro dedicado a la integración familiar y la protección de la infancia en Málaga.

Por tanto, desde el pasado 1 de diciembre, el Museo inició esta nueva campaña de recogida y, desde la organización, hacen un llamamiento a la solidaridad de los malagueños para que ningún niño se quede sin ilusión estas fiestas. Se recogerán juguetes nuevos en las instalaciones del Museo hasta el próximo 29 de diciembre.

Música para celebrar la Navidad

La agenda continúa el próximo 14 de diciembre a las 17:30 horas con el tradicional Concierto de Navidad, una cita pensada para disfrutar en familia de la atmósfera festiva en un entorno inigualable rodeado de joyas automovilísticas y alta costura. (Más información y venta de entradas: Web oficial del MAM).

‘La Ruta del Cabrio’, nueva exposición temporal

En el apartado cultural, el espacio museístico se encuentra en plena organización de la próxima exposición temporal 'La Ruta del Cabrio', una fascinante muestra temporal que rinde homenaje a la libertad de la conducción a través del coche descapotable y el estilo de la década de los 60.

La exposición reunirá una selección de modelos clásicos con un denominador común: todos son descapotables. A través de estos vehículos, los visitantes podrán realizar un viaje por el diseño y la ingeniería de cuatro potencias automovilísticas: Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Esta muestra está incluida en la entrada general del Museo y podrá visitarse del sábado 20 de diciembre hasta el 5 de enero.

Campamento de Navidad

El MAM vuelve a abrir sus puertas a la creatividad y el aprendizaje con su esperado Campamento de Navidad. Una iniciativa pensada para la conciliación de las familias y dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años.

Desde el 22 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, los más pequeños disfrutarán de un programa repleto de actividades originales, educativas y diseñadas para fomentar la imaginación, todo ello en un entorno cultural único rodeado de historia y arte. Toda la información y reserva de plaza se puede realizar en la página oficial del MAM.

Una visita estelar: Los Reyes Magos en el MAM

El broche de oro a la programación lo pondrá la visita más esperada por los pequeños de la casa. El 2 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente harán una parada muy especial en el edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga, concretamente en el Museo del Automóvil y la Moda.

Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán una llegada estelar a la plaza de Tabacalera a bordo de tres coches emblemáticos de la colección del Museo. Durante la jornada, recogerán de primera mano las cartas de los niños y niñas que se acerquen hasta las instalaciones del MAM. Además, este día se cerrará el círculo solidario, ya que Sus Majestades realizarán la entrega oficial de todos los juguetes recaudados a la asociación Hogar Abierto, asegurando que la magia llegue a todos los hogares.