El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, protagonista esta noche del estreno de ‘MasterChef Celebrity Legends’

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga será uno de los escenarios que podrán descubrir esta noche los espectadores de ‘MasterChef Celebrity Legends’, cuya nueva edición se estrena este lunes 7 de septiembre, a las 22.50 horas en La 1 y RTVE Play. El espacio museístico forma parte de la primera prueba de exteriores del programa, grabada en el entorno de la antigua Fábrica de Tabacos de Málaga.

La nueva edición del talent culinario producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia) recupera a quince concursantes de anteriores temporadas de ‘MasterChef Celebrity’ que regresan a las cocinas para afrontar una nueva oportunidad. Entre ellos se encuentran Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Florentino Fernández, David Bustamante, María Escoté, Ruth Lorenzo, Marina Rivers, Pocholo Martínez-Bordiú y Mala Rodríguez.

La primera prueba de exteriores llevará a los participantes hasta Málaga, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026, donde las cocinas del programa se instalarán en los jardines de la antigua Fábrica de Tabacos. El histórico complejo, actualmente convertido en uno de los principales polos culturales y tecnológicos de la ciudad, acoge también al Museo del Automóvil y la Moda, junto a otros espacios de referencia.

Durante la prueba, los concursantes tendrán que elaborar un menú de tres platos para 100 comensales, diseñado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar, reconocidos con una estrella Michelin. La prueba contará además con la participación del actor malagueño Antonio Banderas, que acompañará al jurado en este recorrido por la gastronomía y la identidad de la ciudad.

La emisión de esta noche permitirá mostrar a una audiencia nacional el entorno de la antigua Fábrica de Tabacos y los diferentes proyectos culturales que actualmente tienen su sede en este conjunto histórico. Entre ellos se encuentra el Museo del Automóvil y la Moda, cuya propuesta museística establece un diálogo entre automoción, alta costura, diseño y patrimonio a través de una colección internacional de vehículos históricos y piezas de moda.

La presencia del museo en el estreno de ‘MasterChef Celebrity Legends’ se suma a la creciente utilización de Málaga y de sus espacios culturales como escenarios para producciones audiovisuales de alcance nacional. En este caso, el programa incorpora el entorno del museo a una narrativa televisiva que conecta cultura, gastronomía, turismo y entretenimiento, contribuyendo a acercar el patrimonio cultural de la ciudad a nuevos públicos.

La grabación se ha desarrollado además dentro de una producción reconocida por el Ayuntamiento de Málaga como producción audiovisual sostenible, una distinción vinculada a la aplicación de medidas relacionadas con la gestión de residuos, la optimización energética, la reducción del desperdicio alimentario y el uso de producto de cercanía. La prueba se realiza asimismo gracias a la colaboración de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Para el Museo del Automóvil y la Moda, su participación en el programa supone una nueva oportunidad de visibilidad nacional y de vinculación con iniciativas que contribuyen a proyectar la oferta cultural de Málaga. La emisión de esta primera entrega permitirá, además, que millones de espectadores conozcan el entorno de un museo que se ha consolidado como uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad.

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga está ubicado en la antigua Fábrica de Tabacos, uno de los edificios históricos más relevantes de la ciudad. Su colección reúne automóviles clásicos y piezas de alta costura, planteando un recorrido por la evolución del diseño y de la creatividad durante los siglos XX y XXI.