María Hesse, José Pablo García y Ángel Idígoras analizan el auge del cómic en una mesa redonda en Málaga

El cómic vive en España uno de sus momentos de mayor expansión. Solo en 2025 se editaron más de 4.700 títulos, consolidando a la novela gráfica como un formato en crecimiento que continúa atrayendo nuevos lectores.

En este contexto, la Fundación Manuel Alcántara y la Fundación Caja Rural Granada organizan la mesa redonda ‘Ilustrar y narrar: del trazo al guion’, que se celebrará el próximo miércoles 20 de mayo, a las 19:00 horas, en la Sociedad Económica de Amigos del País. El encuentro, con entrada libre hasta completar aforo, contará con la participación de María Hesse y los malagueños José Pablo García y Ángel Idígoras.

El coloquio, moderado por el periodista Guillermo Busutil, abordará la importancia del tebeo en el fomento de la lectura, la influencia del cómic norteamericano y el auge del género en España, así como el impacto de ferias especializadas como Viñetas desde o Atlántico.

Más allá de los datos, el crecimiento del sector del cómic se refleja también en la trayectoria de autores como los que integran la mesa redonda. Así, José Pablo García es un autor e ilustrador que ha desarrollado una obra centrada en la adaptación de hechos históricos y la experimentación formal, con títulos como ‘La guerra civil española’, ‘Las aventuras de Joselito’ o ‘Palindrotiras’, uno de los tebeos más sorprendentes del año, ya que sus historietas y viñetas se leen igual del derecho que del revés.

En esa misma línea de diversidad creativa, María Hesse se ha consolidado como una de las ilustradoras españolas con mayor proyección internacional. Su obra se mueve entre la ilustración artística y la novela gráfica, con especial atención a figuras icónicas. Ha publicado títulos de gran éxito como ‘Frida Kahlo’ o ‘Bowie. Una biografía’.

Por su parte, Ángel Rodríguez Idígoras es dibujante, guionista y humorista gráfico, conocido por su larga trayectoria en prensa. Junto a su hermano Francisco Javier forma el dúo Idígoras y Pachi, con presencia habitual en medios como Diario Sur o El Mundo. Su trabajo destaca por un humor accesible y crítico, vinculado a la actualidad social y política. Además de su labor periodística, ha publicado diversos libros recopilatorios de viñetas.

Junto a ellos, el auge del sector se percibe en la obra de otros dibujantes como Paco Roca, autor de ‘Arrugas’, entre otros títulos; Ana Penyas, primera mujer en obtener el Premio Nacional de Cómic con ‘Estamos todas bien’ en 2018; y Candela Sierra, galardonada recientemente con el Premio Nacional de Cómic.