La “Marcha por Cudeca: Walkathon” regresa el 23 de mayo con nueva ubicación en el Recinto Ferial de Arroyo de la Miel

La Fundación Cudeca celebrará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional Walkathon, una marcha solidaria que une deporte, ocio y solidaridad con un objetivo claro: seguir cuidando al final de la vida. Como principal novedad este año, el evento se traslada al Recinto Ferial de Arroyo de la Miel, un espacio más amplio que permitirá acoger a un mayor número de participantes y ofrecer una experiencia nueva y accesible para toda la familia. Bajo el lema “Camina para cuidar al final de la vida”, la jornada arrancará a las 09:30 horas, con salida prevista a las 10:30, y contará con un único recorrido accesible de 7 kilómetros (a diferencia de otras ediciones que había dos rutas), diseñado para que personas de todas las edades puedan participar y, juntos, generar mayor impacto y visibilidad.

En palabras de Marisa Martín, gerente y directora médica de la Fundación Cudeca, “la marcha por Cudeca” es una oportunidad para que la sociedad se implique activamente en los cuidados paliativos. Participar es mucho más que caminar: es acompañar, es sostener y es hacer posible que podamos seguir cuidando a quienes más lo necesitan”. Deporte, solidaridad y convivencia en un solo evento La “marcha por Cudeca” se consolida como una jornada festiva y participativa que va más allá del deporte. Este año, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actividades solidarias. Todo ello en un ambiente pensado para compartir, disfrutar y contribuir a una causa común: ayudar a quienes más lo necesitan.

Cuidando al final de la vida gracias a la sociedad

Cada paso en la Walkathon de Cudeca se transforma en cuidados, acompañamiento y dignidad para quienes más lo necesitan. Los fondos recaudados permitirán seguir ofreciendo cuidados paliativos gratuitos y profesionales a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como apoyo integral a sus familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. En 2025, la Fundación Cudeca cuidó a 1.950 personas y acompañó a cerca de 2.400 familiares, gracias al compromiso y responsabilidad de una sociedad que entiende que el final de la vida también merece ser vivido con calidad, respeto y humanidad.