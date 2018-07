Luís Alberto: "Debemos seguir ahí o mejorar para intentar meternos en Europa"

Luís Alberto, recuperado de sus molestias que le impidieron ejercitarse este martes, se reincorporó al grupo en el que estuvo ausente Ignacio Camacho, sometido a un plan específico de trabajo para combatir las molestias en el pubis que arrastra desde hace un par de meses.

El jugador gaditano, cedido por dos temporadas por el Liverpool es consciente de no estar teniendo una buena temporada. "Por los minutos que he jugado, no estoy muy contento, pero es un reto más para mí. En los momentos que tengo la oportunidad de entrar al terreno de juego intento aportar al equipo al máximo", dijo.

Cuestionado por el momento que atraviesa el equipo, séptimos en la clasificación con 44 puntos y con opciones de clasificarse para la Europa League. "Ahora todos los partidos son complicados pero estamos bien y tenemos que aprovechar nuestro buen momento", aseguró el jugador que ante la situación de privilegio en la tabla añadió que el equipo "debe seguir ahí o mejorar para intentar meternos en Europa".

Se espera que el sábado (18:00) acuda un importante número de seguidores malaguistas a las gradas del estadio de Vallecas para apoyar a su equipo frente al conjunto que cuenta en sus filas con uno de los jugadores que ha logrado estar de moda en el fútbol español, Alberto Bueno.