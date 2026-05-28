Lagoom Living impulsa la segunda fase de Distrito Universidad con 91 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible en Málaga

Lagoom Living continúa avanzando en el desarrollo de Distrito Universidad con la apertura del proceso de adjudicación de la parcela R15, una promoción compuesta por 91 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible, que refuerza el posicionamiento del proyecto como referente nacional en colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda.

Tras el lanzamiento el pasado mes de marzo de la primera fase del proyecto, correspondiente a la parcela R3, que superó las 7.000 solicitudes registradas, Lagoom Living continúa impulsando el desarrollo de Distrito Universidad, un proyecto global que contempla un total de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible en Málaga y que se ha consolidado como uno de los mayores desarrollos residenciales de vivienda protegida en alquiler de Andalucía.

La nueva promoción está formada por dos bloques residenciales de planta baja más cinco alturas y contempla 91 viviendas de dos dormitorios, de las cuales cinco estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Cada vivienda contará además con plaza de garaje y trastero vinculados. Con una superficie útil aproximada de 70 metros cuadrados, las viviendas han sido diseñadas bajo un modelo residencial moderno, eficiente y pensado para favorecer la calidad de vida de los futuros inquilinos. El complejo dispone de piscina, zonas ajardinadas, juegos infantiles y gimnasio exterior, además de siete locales comerciales y 46 plazas de garaje adicionales. Las rentas previstas para las viviendas, junto con garaje y trastero, oscilan entre los 508 y los 512 euros mensuales.

Un modelo de vivienda asequible con vocación de ciudad

Distrito Universidad se ha consolidado como uno de los proyectos de vivienda protegida en alquiler más ambiciosos del país y un ejemplo de transformación urbana vinculada a la sostenibilidad, la innovación y el acceso a la vivienda. Además, ha sido concebido bajo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, con calificación energética A y certificación BREEAM, reforzando así el compromiso de Lagoom Living con un modelo residencial más eficiente y responsable.

Este proyecto se enmarca en un modelo de colaboración público-privada, desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con la puesta en marcha de la parcela R15, Lagoom Living continúa acelerando el desarrollo del sector y dando respuesta a una de las principales necesidades sociales de la ciudad: facilitar el acceso a una vivienda asequible a familias y jóvenes malagueños.

Proceso de adjudicación

El proceso de adjudicación de las viviendas se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que se encargará tanto de la gestión de inscripciones como de la elaboración de listados, el sistema de selección mediante sorteo y el periodo de alegaciones.

Fechas clave del proceso:

29 de mayo: publicación del anuncio en el BOP.

1 de junio: publicación de las bases y documentación en la web del IMV y de Lagoom Living.

8 de junio: apertura oficial del plazo de inscripciones.

26 de junio: cierre del plazo de solicitudes.

Los solicitantes deberán tener presentada la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Málaga y acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio de Málaga. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos económicos establecidos para la promoción, entre ellos un límite máximo de ingresos de 2,5 veces el IPREM, ingresos mínimos de 23.500 euros anuales y una tasa de esfuerzo máxima del 30%. Además, no podrán ser titulares de otra vivienda y deberán destinar la vivienda adjudicada a residencia habitual y permanente. Estos son algunos de los requisitos, no obstante, toda la información relativa al proceso estará disponible en la web de Lagoom Living (www.lagoomliving.es) a partir del 1 de

junio.