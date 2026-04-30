Jubrique invita a su pintoresca fiesta de máscaras

Jubrique invita a vecinos y visitantes a participar en uno de los festejos más originales de cuantos tienen lugar en la provincia de Málaga a lo largo del año, la Fiesta de Máscaras, una tradición singular muy arraigada en el municipio que se celebrará durante los días 8 y 9 de mayo.

En las Máscaras las calles y plazas del pueblo se llenan de personas ataviadas con disfraces y atuendos con los que hacen referencia a antiguos oficios y representan parodias sobre algún acontecimiento o situación ocurrida en los últimos tiempos. Durante los días de fiesta el Ayuntamiento ha organizado diferentes propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Las actividades comenzarán el jueves 7 de mayo a las 17:30 horas con un taller de Máscaras intergeneracional que tendrá lugar en la biblioteca municipal. El viernes a mediodía se llevará a cabo un pasacalles infantil en el que participará el alumnado del CPR Almazara. Por la tarde se organizará una fiesta infantil con hinchables y juegos en la Plaza de Andalucía y desde las 10 de la noche un dj será el encargado de animar el ambiente.

El sábado 9 de mayo, día de mayor actividad de las Máscaras 2026, las actividades empezarán a las 20:00 horas con un pasacalles que correrá a cargo de la charanga Fu-Remol. Será entonces cuando los participantes irán llegando a la plaza caracterizados con sus disfraces. Más tarde, a las 23:00 horas, arrancará una verbena popular que se prolongará hasta la madrugada y que estará amenizada por la música en vivo de un grupo y un dj. Además, se habilitará un fotomatón para que los participantes tengan la posibilidad de llevarse una foto de recuerdo. En el transcurso de la fiesta se procederá a la entrega de premios individuales y grupales del concurso de Máscaras, para el que será necesario haberse inscrito previamente.

En cuanto a los orígenes de las Máscaras hay quien defiende que sus inicios se deben a que las familias que antaño vivían en el campo, para acudir a la celebración de las Cruces de Mayo en el pueblo, se ponían ropas usadas y gastadas debido a la escasez de recursos económicos. En cambio, otros opinan que mucho tiempo atrás y para no ser reconocidos por los demás, los vecinos iban a casa de sus pretendientes ocultos bajo viejos trapajos.

Para finalizar, desde el Ayuntamiento de Jubrique se ha animado a vecinos y visitantes a participar activamente en la Fiesta de Máscaras, con lo que estarán contribuyendo a conservar su esencia y a mantener esta tradición ancestral