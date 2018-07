Joan Plaza: "Todos deben estar orgullosos por la competitividad del equipo"

El técnico cajista ha analizado todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del Unicaja para la temporada 2013/14

Cuestionado sobre la filosofía de juego que pretende implantar, el técnico catalán tiene claro el estilo: "He intentado implantar cuanto antes los fundamentos defensivos. Los jugadores están muy comprometidos, hemos tenido muchos ejemplos en la pretemporada. Tienen que dar un esfuerzo y una capacidad física máxima. Eso repercutirá bien en lo individual y colectivo. Todavía tengo que tener reuniones con todos los jugadores y plantilla para hablar cara a cara todos juntos".

En cuanto al inicio de la competición, el técnico sabe cómo tiene que afrontar la competición. "Nosotros tenemos que empezar fuertes sin tener en cuenta lo que haya pasado en la pretemporada. En todos los sitios hay una exigencia inmediata. Si no ganamos, todos deben estar orgullosos por la competitividad del equipo".

La cantera es otra cuestión que preocupa a Plaza y de la que está convencido debe sacarse partido. "Por cada club por el que he ido pasando han salido jugadores. Lo de Domas Sabonis no es algo testimonial, él se merece estar y nos ayuda. Con Domas y los jóvenes estamos intentando crear unas líneas generales. La gente debe crecer consecuentemente".

Recuperar la confianza de la afición, es otra de los grandes retor del catalán. "Estamos ilusionando a parte de la gente y debemos recuperar al resto que hacía del Carpena un infierno. Nos ayudarán a ganar. Yo he venido aquí con 4 equipos distintos y esto ha sido un horno. Málaga es una plaza del basket por antonomasia. Una vez me dijo el gran Manel Comas que ir al Carpena a jugar era empezar 10 a 0 para el Unicaja".

El entrenador defendió su metodología. "No me gustan las habladurías, quiero sentirlo yo para tomar las decisiones finales. Tengo un staff preparado y de primer nivel. El staff debe estar integrado e ilusionado en el trabajo. Son fundamentales, ellos incluso están más tiempo con los jugadores que yo"

Por último, el entrenador del Unicaja dejó claro el asunto de la capitanía del primer equipo. "Todavía no se ha decidido el capitán, en este tema el culpable soy yo, pero no es algo que me preocupe por ahora. Llegué a un acuerdo con Fran y lo liberé de la capitanía para que se sintiera menos presionado".