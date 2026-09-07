El incremento en el valor de la vivienda nueva y usada se desacelera en agosto: supone 10 puntos más que la tasa de inflación

Los precios residenciales desaceleraron el ritmo de crecimiento en agosto, mes marcado por una fuerte estacionalidad. El Índice General se mantuvo sin cambios respecto a julio (0 %), aunque la tasa de variación interanual sigue siendo elevada, un 14,9 %, según la estadística Tinsa IMIE General y Grandes Mercados publicada hoy a partir de las tasaciones con finalidad hipotecaria realizadas por Tinsa by Accumin. La desaceleración es más acusada en ‘Islas’ y ‘Capitales y grandes ciudades’.

“En agosto el precio residencial ha registrado una desaceleración en su ritmo de crecimiento de forma generalizada en todos los grupos, que aun así se continúa situando en tasas interanuales intensas superiores al 10 % nominal. Descontando el efecto de la inflación, las desaceleraciones de precio más pronunciadas se observan en Territorio Insular y Capitales y Grandes Ciudades, zonas en donde el nivel de precios y el esfuerzo de compra son más elevados”, explica Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

La variación mensual de los grupos analizados se ha situado en términos nominales entre -0,9 % de ‘Islas’ y +0,2 % en ‘Resto de municipios’, reflejando una estabilización generalizada durante este mes. Descontando el efecto de la inflación, los territorios insulares continúan liderando la moderación de los precios, consolidando la tendencia observada hace ya varios meses.

Pese a la estabilización registrada en agosto, el crecimiento en términos interanuales sigue siendo superior al 10 % en todos los grupos, aunque la desaceleración es generalizada y pronunciada en todas las zonas. ‘Costa mediterránea’ y ‘Áreas metropolitanas’ destacan con la mayor tasa interanual en agosto, +17,4 %, frente al +10,2 % de ‘Resto de municipios’. En términos reales, las variaciones se mueven en una banda entre +12,6 % y +5,7 %.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin destaca que, pese a la resistencia del empleo, la demanda afronta un empeoramiento en su renta

disponible por el repunte inflacionista derivado de la guerra en Oriente Medio, entre otros factores. “Las compraventas de vivienda en la primera mitad del año se han moderado ante el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares y en los tipos de interés, la incertidumbre geopolítica y la mayor dificultad de acceso a la vivienda. Aun así, el volumen de compraventas e hipotecas continúa situándose en niveles robustos y superiores a la media histórica”, afirma Arias.

Variación desde máximos

El valor medio de la vivienda nueva y usada se sitúa un 2 % por encima de los máximos de la burbuja de 2007 en términos nominales, aunque descontando el efecto de la inflación de estos casi 20 años el valor se mantiene un 32 % por debajo.

El precio supera los máximos del ‘boom’ inmobiliario en casi todos los grupos, con ‘Islas’ a la cabeza: +25 % sobre los máximos de 2007 / 2008. Le siguen ‘Capitales y Grandes Ciudades’, que está un 4,2 % por encima, y ‘Áreas metropolitanas’, un 2,6 %. Sin embargo, descontando el efecto de la inflación, todos los grupos se sitúan en términos reales por debajo de dichos máximos. El territorio Insular es el que más se acerca (-15 %), mientras el resto permanecen a más de un 30 % de distancia.