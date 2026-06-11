El IHSM La Mayora (UMA-CSIC) participa en el nuevo Máster Interuniversitario en Biotecnología y Biología Vegetal que se impartirá en la Universidad de Málaga

El instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, centro mixto de investigación de excelencia de la UMA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), participa en el nuevo Máster Interuniversitario en Biotecnología y Biología Vegetal, un título oficial impartido por la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía que resalta en esta disciplina en Andalucía.

El Máster Interuniversitario en Biotecnología y Biología Vegetal UMA-UNIA se impartirá presencialmente en Málaga para estudiantes matriculados por ambas universidades. El centro responsable de estos estudios es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, y su docencia será impartida en su mayor parte por profesores e investigadores adscritos al IHSM La Mayora UMA-CSIC, junto a profesionales de otras universidades y centros de investigación, estos últimos bajo la cobertura académica de la UNIA.

El objetivo de este máster es ofrecer una formación especializada en Biotecnología y Biología Vegetal, combinando las bases moleculares del desarrollo y respuesta de las plantas a diferentes efectores con técnicas experimentales de última generación y su aplicación directa en el sector agrario y biotecnológico.

La preinscripción para el Máster Interuniversitario en Biotecnología y Biología Vegetal UMA-UNIA se realizará online, a través del Distrito Único Andaluz (códigos 792604para UMA y A06309 para UNIA) a partir del próximo 17 de junio. El máster oferta un total de 25 plazas y tendrá una duración de un curso académico con una carga lectiva de 60 ECTS.

La oferta formativa del máster se estructura en tres bloques dedicados a Fundamentos avanzados, Herramientas biotecnológicas e investigación y Aplicación de los contenidos;una programación vinculada a las líneas de investigación del IHSM La Mayora. LosTrabajos de Fin de Máster (TFM) experimentales podrán desarrollarse en los laboratorios asociados a los grupos del IHSM La Mayora o de grupos de investigación ycolaboradores docentes.

Los egresados podrán orientar su itinerario profesional en perfiles investigadores mediante el acceso a Programas de Doctorado como el de Biotecnología Avanzada (UMA), o a perfiles profesionales en departamentos de I+D+i de empresas del sector agrícola y de agrobiotecnología.