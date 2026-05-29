HM Hospitales refuerza su oferta asistencial con una nueva Unidad Dental y de Cirugía Oral y Maxilofacial

HM Hospitales continúa ampliando su cartera asistencial en la provincia de Málaga con la puesta en marcha de una nueva Unidad Dental y de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital HM Málaga. Se trata de un servicio integral concebido para ofrecer una atención avanzada, segura y multidisciplinar en el cuidado de la salud bucodental.

Esta unidad nace con el objetivo de proporcionar una atención personalizada y de máxima calidad, abarcando tanto tratamientos preventivos como procedimientos dirigidos a la recuperación funcional y estética de la salud oral. Su incorporación dentro del entorno hospitalario supone un importante valor añadido para los pacientes, al permitir una atención coordinada con otras especialidades médicas y el acceso a recursos diagnósticos y quirúrgicos de alta complejidad, reforzando así el compromiso de HM Hospitales con la excelencia clínica y la innovación asistencial.

Entre los servicios disponibles se incluyen limpiezas dentales empastes y reconstrucciones, endodoncias, prótesis dentales, implantología oral, ortodoncia convencional y estética, odontopediatría, blanqueamiento dental y cirugía oral y maxilofacial, entre otros. En cuanto a sus valores diferenciales destaca su apuesta por tratamientos mínimamente invasivos, que favorecen una recuperación más rápida y confortable para el paciente, así como una experiencia asistencial más segura y precisa gracias al uso de tecnología de última generación.

Para la Dra. Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, la puesta en marcha de esta Unidad “supone un paso más en nuestra apuesta por ampliar nuestra cartera de servicios y ofrecer a nuestros pacientes una atención integral, segura y de máxima calidad que dé respuesta a todas sus necesidades de salud, incluida la bucodental”.

Unidad Dental. Tecnología de precisión

HM Dental Center en Málaga dispone de un gabinete dental con equipamiento especializado, en el que destacan el TAC intraoral de alta precisión, el sistema RVG de radiodiagnóstico digital, una lámpara de blanqueamiento, un motor de endodoncia rotatoria y otro de implantología especializado de alta precisión. Estos avances permiten optimizar el diagnóstico, planificar los tratamientos con mayor exactitud y mejorar los resultados clínicos y estéticos.

En la misma línea, otro de los aspectos diferenciales es la posibilidad de realizar procedimientos en el quirófano bajo sedación o anestesia general, especialmente orientados a pacientes con necesidades especiales, discapacidad, ansiedad severa o fobia al dentista. La integración dentro de un hospital permite ofrecer un entorno de máxima seguridad, con monitorización continua y apoyo anestésico especializado, facilitando que estos pacientes puedan recibir tratamientos odontológicos y quirúrgicos de forma cómoda, segura y sin estrés.

Cirugía oral y maxilofacial

HM Málaga refuerza su actividad en cirugía oral y maxilofacial gracias a un equipo con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de patologías de la boca, los maxilares y la región cervicofacial. Entre los procedimientos más destacados se encuentran la extracción de muelas del juicio, cirugía ortognática, reconstrucción facial tras traumatismos, tratamiento de patologías de la articulación temporomandibular (ATM), cirugía preprotésica y regeneración ósea, así como el abordaje de tumores de cabeza y cuello y patología de glándulas salivares.

La presencia de un Servicio de Odontología y Cirugía Oral y Maxilofacial dentro del hospital aporta importantes beneficios asistenciales, como una mayor coordinación multidisciplinar con otras especialidades y una respuesta más ágil ante pacientes médicamente complejos o procedimientos que requieren soporte hospitalario. Todo ello permite ofrecer una atención integral, personalizada y de calidad, situando al paciente en el centro del proceso asistencial.

La Dra. Marta Sánchez, cirujana maxilofacial y responsable de esta Unidad, destaca que “la incorporación de tecnología avanzada y la integración de diferentes especialidades dentro del entorno hospitalario, nos permite ofrecer diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y una atención mucho más segura y confortable para el paciente”.

Con esta nueva incorporación, HM Hospitales continúa consolidando su apuesta por una atención sanitaria integral y especializada en Málaga. Además de la nueva unidad disponible en el Hospital HM Málaga, el Grupo cuenta también con otra unidad dental en el Hospital Internacional HM Santa Elena, ampliando así la cobertura asistencial en salud bucodental dentro de la provincia.