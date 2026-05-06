Grupo Avintia roza los 150 millones de euros en contratación en Andalucía en 2025 con 2.450 vivienda

Grupo Avintia ha cerrado el ejercicio 2025 reforzando su presencia en Andalucía, con un volumen de contratación de 146,5 millones de euros, un 20% más que en 2024. Esta actividad se traduce en 2.450 viviendas distribuidas en 28 promociones, entre proyectos finalizados, en ejecución y nuevos desarrollos previstos.

Durante el último año, la compañía ha completado siete promociones residenciales que suman 667 viviendas, consolidando su capacidad de ejecución en la región. Entre estas actuaciones destacan Siroco Cizaña (61 viviendas) y Los Guindos – Selene Homes (193 viviendas), dos desarrollos representativos por su volumen y su ubicación estratégica en el mercado andaluz.

En paralelo, el grupo mantiene una intensa actividad en curso, con 16 promociones en ejecución que suman 1.366 viviendas. Dentro de esta cartera sobresalen proyectos como Benahavís (56 viviendas), el desarrollo Etherna en Estepona (279 viviendas), resultado de dos fases, y una promoción de 191 viviendas en Málaga para Azora. Estas iniciativas reflejan la diversidad y escala de los proyectos actualmente en marcha en la región. A esta actividad se suma una cartera de 417 viviendas contratadas en 2025, cuyo inicio está previsto en 2026, repartidas en cinco nuevas promociones en ubicaciones como Estepona, Benalmádena, Málaga, Sevilla y Torremolinos. Este pipeline anticipa la continuidad del crecimiento de Grupo Avintia en Andalucía en los próximos ejercicios.

Este balance pone de manifiesto la capacidad de la compañía para mantener un ritmo sostenido de actividad en uno de los mercados residenciales más dinámicos del país, combinando proyectos finalizados con nuevas actuaciones en distintas fases de desarrollo. La diversidad de su cartera en Andalucía refuerza su implantación territorial y le permite dar respuesta a una demanda creciente en localizaciones clave.

“Andalucía se ha consolidado como un territorio estratégico para Grupo Avintia, donde estamos desarrollando una cartera sólida, diversificada y con recorrido a medio y largo plazo”, Antonio Rayo, director de expansión de Andalucía de Grupo Avintia.

Con estos resultados, Grupo Avintia reafirma su posicionamiento en el sur de España y su capacidad para abordar proyectos residenciales de distinta tipología y escala, apoyándose en una cartera equilibrada entre entregas, ejecución y crecimiento previsto