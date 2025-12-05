Fundación Cibervoluntarios recibe el Premio Málaga Voluntaria por su labor para reducir la brecha digital en colectivos vulnerables

Fundación Cibervoluntarios ha sido reconocida en la XXI Gala de los Premios Málaga Voluntaria, celebrada este jueves en el Teatro Cervantes, en la modalidad de Reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través de la formación, capacitación y asistencia técnica. El galardón distingue la labor de la organización para impulsar las competencias digitales de personas con baja cualificación digital en toda la ciudad.

Esta ONG de ámbito internacional con origen malagueño lleva casi veinticinco años promoviendo la apropiación tecnológica para mejorar la vida de miles de personas. A través de su red pionera de voluntariado tecnológico —formada por más de 4.500 personas en toda España— la entidad ha puesto en marcha este 2025 más de 15.000 actividades gratuitas y ha formado a más de 280.000 personas por todo el territorio nacional en competencias digitales básicas y avanzadas.

El galardón reconoce el impacto que la organización genera en Málaga mediante talleres, formaciones y acciones de acompañamiento digital dirigidas a personas mayores, mujeres, jóvenes, migrantes y otros colectivos que encuentran barreras de acceso y uso de la tecnología.

Al recibirlo, los coordinadores de la fundación en Málaga Lara Alarcón y Daniel Garrido han agradecido el premio a todos los cibervoluntarios malagueños que “ayudan cada año con la tecnología a miles de malagueños y malagueñas”. “En Cibervoluntarios tenemos algo muy claro: cualquier persona con conocimientos básicos de tecnología y ganas de aportar puede hacerse voluntaria. Porque hacerse cibervoluntario/a es muy tú”, han subrayado.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, convoca estos Premios Málaga Voluntaria. Tienen como objeto distinguir y ofrecer una distinción a la labor desarrollada por personas y colectivos que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria organizada. Los premiados reciben una reproducción de la obra Encuentro, del artista Carlos Albert Andrés, creada específicamente como galardón para estos reconocimientos.

Impulso al voluntariado tecnológico

La distinción llega en una semana especialmente significativa para Fundación Cibervoluntarios, coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra este 5 de diciembre, y con la presentación del informe VOLUNTEC. Este estudio analiza cómo evoluciona el voluntariado en la era digital y muestra un cambio hacia motivaciones más personales, donde el aprendizaje, la identificación con los propios valores y la utilidad cotidiana cobran protagonismo.

En este contexto, la organización ha lanzado también la campaña “Ayudar con la tecnología es muy tú”, que destaca la dimensión más accesible del voluntariado tecnológico. Su mensaje es simple: cualquier persona que usa la tecnología a diario puede acompañar a otros en sus primeros pasos digitales. Los spots muestran gestos cotidianos —explicar una aplicación, resolver una duda o ayudar con un trámite online— que generan un impacto inmediato.