Fundación de Amigos del Museo Ruso de Málaga acoge la presentación de “Cuentos completos” de Nikolái Gógol

Esta actividad se realiza en colaboración con el Centro de Culturas Eslavas de la Universidad de Granada. La traducción ha sido realizada por un equipo selecto de traductores. La primera edición del libro, publicada en 2015 por la mítica y ya desaparecida editorial Nevsky Prospects, llevaba varios años agotada y se había convertido en una obra muy codiciada por los bibliófilos. La editorial Páginas de Espuma @paginas_de_espuma adquirió posteriormente los derechos de esta edición y publica ahora una nueva versión revisada por los propios traductores.

La presentación correrá a cargo de dos de los traductores con mayor aportación al volumen: Fernando Otero Macías y Joaquín Torquemada Sánchez. Fernando Otero Macías es un destacado traductor del ruso al español, reconocido por sus traducciones contemporáneas y precisas, principalmente para Alba Editorial. Fue galardonado con el Premio La literatura rusa en España (2018) por su traducción de Sandró de Cheguem, de Fazil Iskander, y es especialmente conocido por sus versiones de obras de Fiódor Dostoievski.

Joaquín Torquemada Sánchez es profesor de la Universidad de Granada, autor de varios libros y numerosos artículos, así como de traducciones literarias del ruso y del búlgaro al español. Es ganador del primer premio “Duque de Brillantes” del Concurso Literario Duque de Richelieu de la ciudad de Odesa y ha sido condecorado por el gobierno de la Federación de Rusia con la medalla de la Agencia Federal de Prensa, Editoriales y Medios de Comunicación, “por su contribución personal al desarrollo de las letras rusas”.

A las 18:00 h. se podrá adquirir el libro en la tienda de la Colección del Museo Ruso, empezando la actividad a las 18:30.