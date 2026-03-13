EL PERSONAJE DEL DÍA CON CLINICA PÉREZ ROA, PARA UNA IMAGEN IMPECABLE DENTRO Y FUERA DE LA GRAN PANTALLA

Hugo Silva: "Tengo muchas ganas de ver la peli con público, para ver cómo funciona"

El actor presenta 'Cada día nace un listo', dirigida por Arantxa Echevarría y producida por Atresmedia Cine

Redacción

Málaga |

En Más de Uno Málaga hemos hablado hoy con Hugo Silva, el actor está en el Festival presentando la película Cada día nace un listo en la que protagoniza a Toni Lomas.

"Toni Lomas es un tipo del Norte que hizo fama en un concurso de televisión, en un talent show, en los 2000, se ha hecho famoso pero no ha tenido una carrera muy meteórica, pero disfruta de la vida. A día de hoy, se gana la vida en cumpleaños, y aunque se rían de él, lo disfruta", menciona Hugo Silva, quien señala como divertido de la película, que "tanto estratos bajos como altas esferas buscan medrar".

A finales de mayo llegará a los cines.

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