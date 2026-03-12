Los estrenos del jueves en el Festival de Cine de Málaga

La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico. En esta película de Bolivia, Perú y Uruguay, Clara aprende el oficio de partera de su madre adoptiva, pero sueña con ser estrella folclórica en la gran ciudad. María Magdalena Sanizo, Marisol Vallejos Montaño, Nelly Huayta.

El corazón del lobo, de Francisco J. Lombardi. 1990, Perú. Aquiles, un niño indígena, es secuestrado por el Sendero Luminoso. A través de su testimonio, somos testigos de su viaje durante más de una década de víctima a combatiente y de su desesperado intento de escapar. Una mirada cruda e íntima al adoctrinamiento, la violencia y la supervivencia, la película traza su lucha por la identidad y la libertad. Protagonizada por Víctor Acurio Sicha, Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea.

La buena hija, de Júlia de Paz. Con Kiara Arancibia, Janet Novás, Julián Villagrán, Petra Martínez. Tras la separación de sus padres, Carmela (Kiara Arancibia) y su madre (Janet Novás) se mudan a casa de su abuela (Petra Martínez). Mientras trata de adaptarse a su nueva situación, Carmela anhela pasar más tiempo en casa de su padre (Julián Villagrán), un artista plástico a quien admira e idolatra. La sombra de este llevará a las tres generaciones de mujeres de la familia a decidir el futuro que merecen.