Diego El Cigala ilumina Motel Particulier con su duende el próximo 18 de diciembre

La noche del 18 de diciembre promete ser inolvidable en la Milla de Oro de Marbella: Diego El Cigala, uno de los cantaores más emblemáticos del flamenco contemporáneo, actuará en Motel Particulier, el exclusivo restaurante y club privado de Grupo Mosh y Grupo Dani García.

Esta actuación forma parte de la programación de invierno de Motel Particulier, que continúa consolidándose como un espacio de referencia para la música en vivo y el entretenimiento de alto nivel. Con una trayectoria que lo ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo, Diego El Cigala ofrecerá un espectáculo cargado de pasión, emoción y virtuosismo, fusionando la fuerza del flamenco tradicional con un estilo contemporáneo en un ambiente sofisticado y exclusivo, al más puro estilo Motel Particulier.

Un escenario único

Motel Particulier es la joya de la corona de Grupo Mosh y Grupo Dani García en Marbella. Con más de 2.000 m² distribuidos en varias plantas, combina restaurante, terraza al aire libre, club privado para socios, azotea y piano bar, invitando a los visitantes a desconectar y sumergirse en un espacio lleno de carácter y sofisticación. Ubicado en un edificio de inspiración árabe que permaneció cerrado más de 20 años, el venue ofrece un entorno incomparable para disfrutar de actuaciones en vivo y experiencias gastronómicas únicas.