MÚSICA

Diego El Cigala ilumina Motel Particulier con su duende el próximo 18 de diciembre

Grupo Mosh reafirma su papel como referente del ocio premium en la Costa del Sol, apostando por experiencias únicas que dinamizan la escena cultural y musical de la zona

Redacción

Málaga |

Diego El Cigala ilumina Motel Particulier con su duende el próximo 18 de diciembre
Diego El Cigala ilumina Motel Particulier con su duende el próximo 18 de diciembre | Motel Particulier

La noche del 18 de diciembre promete ser inolvidable en la Milla de Oro de Marbella: Diego El Cigala, uno de los cantaores más emblemáticos del flamenco contemporáneo, actuará en Motel Particulier, el exclusivo restaurante y club privado de Grupo Mosh y Grupo Dani García.

Esta actuación forma parte de la programación de invierno de Motel Particulier, que continúa consolidándose como un espacio de referencia para la música en vivo y el entretenimiento de alto nivel. Con una trayectoria que lo ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo, Diego El Cigala ofrecerá un espectáculo cargado de pasión, emoción y virtuosismo, fusionando la fuerza del flamenco tradicional con un estilo contemporáneo en un ambiente sofisticado y exclusivo, al más puro estilo Motel Particulier.

Un escenario único

Motel Particulier es la joya de la corona de Grupo Mosh y Grupo Dani García en Marbella. Con más de 2.000 m² distribuidos en varias plantas, combina restaurante, terraza al aire libre, club privado para socios, azotea y piano bar, invitando a los visitantes a desconectar y sumergirse en un espacio lleno de carácter y sofisticación. Ubicado en un edificio de inspiración árabe que permaneció cerrado más de 20 años, el venue ofrece un entorno incomparable para disfrutar de actuaciones en vivo y experiencias gastronómicas únicas.

