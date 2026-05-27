Un campamento contra la pobreza infantil: Inpavi lanza una campaña solidaria para becar a 10 menores

La ONG Integración para la Vida Málaga pone en marcha por cuarto año consecutivo la campaña de crowdfunding titulada “Con tu ayuda podrán disfrutar de grandes aventuras” con el fin de conseguir fondos económicos para que 10 niños en situación de pobreza y/o exclusión social sean becados y puedan participar en el “Campamento urbano: Educa-Vida, verano 2026” durante el próximo mes de julio.

El "Campamento urbano: Educa Vida" es una escuela de verano que organiza la propia entidad Integración Para la Vida, la cual no solo permite a los niños en situación de vulnerabilidad social tener acceso a actividades de ocio y tiempo libre durante el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar, sino que también garantiza que reciban, al menos, tres comidas completas y nutritivas al día. 1 de cada 3 niños en España es pobre, o, dicho de otra forma, el 34% de los menores en España. Un dato alarmante sabiendo que España es el segundo país de la UE con la tasa con la tasa más elevada de niños y adolescentes en situación de pobreza o exclusión social según el "Informe Pobreza Infantil en España – Unicef 2025". Ante estos datos tan preocupantes, INPAVI quiere dar respuesta a esta necesidad ayudando a aquellos niños que no relacionan el verano con alegría y risas, sino con una desconexión y aislamiento de sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas.

El objetivo de INPAVI es romper el círculo de la pobreza en la vida de estos 10 niños, donde gracias al “Campamento urbano: Educa-Vida” recibirán durante cuatro semanas en el mes de julio:

Una alimentación saludable y equilibrada: 3 comidas al día (desayuno, almuerzo y merienda).

Aula matinal para la conciliación familiar desde las 08:30 y estancia en el campamento hasta las 15:30 h de lunes a viernes.

Acceso a los mismos recursos que cualquier niño de su edad: talleres de refuerzo educativo, musicoterapia, teatro, baile, cuentacuentos, acceso a las nuevas tecnologías y alfabetización digital…

Excursiones culturales, ocio saludable y actividades deportivas.

Desarrollo de sus habilidades sociales y de la creatividad: mejora de la inteligencia emocional, la salud mental, la confianza y la autoestima. Talleres de educación en valores.

Prevención de la violencia de género y otras conductas destructivas: bullying, ciberbullying, grooming, buen uso de las redes sociales, adicción a los videojuegos, etcétera.

A través de la plataforma “Mi grano de arena” todos los interesados podrán participar en la causa donando desde un mínimo de 1€ hasta la cantidad que se desee hasta la finalización del reto el 30 de junio de 2026 (cada vez que se efectúe una donación los participantes podrán obtener un certificado de donación oficial para presentar en su declaración de la renta). El objetivo de la campaña es alcanzar los 10.000€, o, dicho de otra forma, por cada 250€ conseguidos un niño podrá asistir al campamento durante una semana, y por cada 1.000€ obtenidos tendrá su beca cubierta durante cuatro semanas con todos los gastos cubiertos