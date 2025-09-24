Benadalid finaliza el programa 'Andalucía Activa'

El Ayuntamiento de Benadalid ha concluido el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, un plan impulsado por la Junta de Andalucía mediante el que se ha contratado a tres trabajadores del municipio durante 6 meses cada uno.

Los trabajos desarrollados han estado relacionados con el acondicionamiento, mejora y mantenimiento de calles, jardines y espacios públicos, así como con la prestación de servicios a los vecinos y vecinas mayores de la localidad. De esta manera, los contratos fueron dirigidos a un peón de albañilería, que comenzó su labor en diciembre, a una persona encargada del acompañamiento a personas mayores del municipio, que inició su trabajo en febrero, y a un peón de jardinería, que comenzó a continuación.

El programa ‘Andalucía Activa’, con el que se ha perseguido el objetivo de fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad, ha sido una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo como incentivo a la contratación y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El importe de la subvención recibida por el Ayuntamiento de Benadalid ha sido de 31.500 euros a través de un apartado del programa destinado a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Las tres personas contratadas se han enmarcado en la línea dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Por lo tanto, las subvenciones para fomentar la inserción laboral de personas desempleadas en el ámbito local han estado diseñadas para ayudar a estos ciudadanos a adquirir experiencia laboral. Además, el programa ha permitido que ayuntamientos y entidades locales autónomas contraten a estas personas para trabajar en proyectos que beneficien a la comunidad. En definitiva, esta iniciativa ha promovido que los desempleados ganen experiencia práctica en un entorno real, lo que aumenta sus posibilidades de encontrar empleo, mientras que la comunidad se ha visto beneficiada con los trabajos realizados.