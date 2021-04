Stefan Scepovic nació en 1990 en Belgrado (actual Serbia). Probablemente este hecho pase desapercibido para la mayoría, pero, hay que tener muy en cuenta que sólo un año después comenzó la Guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia; una guerra a tan solo hora y media en avión desde España y en la que se sucedieron capítulos cruentos como en todas las guerras civiles.

La vida en Belgrado

El padre de Stefan, Sladan Scepovic, era futbolista del Partizan de Belgrado, donde militó de 1984 a 1992. Con dos hijos, entre los que Stefen era el mayor, Sladan no dudó en salir a la liga chipriota de fútbol, al Apollon Limasol, huyendo de la guerra encarnizada. "Antiguamente un jugador yugoslavo no podía salir del país hasta cumplir 28 años de edad, pero lo rebajaron un año y mi padre pudo salir en cuanto cumplió esa edad y evitó que viviésemos la guerra desde allí".

"Se me pone la carne de gallina"

Durante aquellos años de guerra en los Balcanes, en mayo de 1993, un grupo de jóvenes organizó y participó en un concurso de belleza, Miss Sarajevo. Con él trataban de volver a un mínimo de normalidad y de hacer ver a las potencias extranjeras la terrible situación que estaban viviendo. Las muchachas desfilaban con un cartel que rezaba "Don't let them kill us" (No dejéis que nos maten) lo que dejaba palpable la situación de extrema gravedad que se vivía. De hecho, la ganadora aquel año, Imela Nogic, Miss Sarajevo, fue asesinada por un francotirador poco tiempo más tarde. Conocedores de esta historia, U2 y el tenor Luciano Pavarotti, compusieron y cantaron 'Miss Sarajevo'. Al escuchar este tema y recordar la historia, acaecida cuando Stefan tenía unos 3 años, no ha podido evitarlo, "se me está poniendo la carne de gallina. Afortunadamente esto pasó y yo tengo amigos en todos los países resultantes de la antigua Yugoslavia: Montenegro, Croacia, Eslovenia, Macedonia..."

" src="images/play_youtube.jpg">

Llegada a España

En Chipre, Stefan y su familia, pasaron cuatro temporadas. Hasta que Sladan fichó por un equipo español: el CP Mérida de José Fouto de la Segunda División. El equipo había pasado ya por la primera división y esa temporada (1996-97) fue entrenado por Sergio Kresic que sería sustituido por Jorge D'Alessandro. Precisamente fue en el Mérida donde Stefan también daría algunas de sus primeras patadas al balón y también aprendió el español que luego puliría en Getafe y Gijón.

"Me enteré de que era gol de Lombán en el autobús"

Stefan ya ha gozado de minutos en el Málaga, incluso con ocasiones de gol como la que materializó ante el Lugo que suponía el 0-1 en el marcador y que el serbio sentía como suyo hasta que llegó al autobús, "fue en el autobús cuando me dijeron que era gol de David (Lombán) aunque eso no es importante ya que lo valioso eran los tres puntos y salir de la zona de peligro". De hecho, incluso el propio club adjudicó el gol a Stefan y no sería hasta observar el acta del colegiado del encuentro cuando se pudo saber que había sido gol del central malaguista.

0-1 Min84| ¡¡¡¡GOOOOL DEL MÁLAGAAAAA!!! ¡GOOOL DE STEFAN! Lanzamiento de falta escorada de Lombán, despeja Cantero sobre la línea y el balón le cae a Stefan, que remacha de forma acrobática haciendo su primer gol malaguista. 👉 Ofrecido por @tesesa_malaga #LugoMálaga⚽️ pic.twitter.com/JCEJ6t7P3T — Málaga CF (@MalagaCF) April 4, 2021 " id="

"Me gustaría seguir en Málaga"

Stefan, que ha jugado frente al Málaga -marcó en el 1-0 del Getafe a los blanquiazules en 2015 y perdió por 3-0 en La Rosaleda con el Sporting- afirma estar tranquilo respecto a su futuro del que afirma no haber "hablado nada aún con el club todavía, ya llegará el momento, ahora lo más importante es terminar la temporada como hay que hacerlo y después ya veremos qué pasa. Yo estoy muy contento con el club, el cuerpo técnico y el equipo. A ver si el año próximo pudiese marcar en casa con el campo lleno".