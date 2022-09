Onda Deportiva Málaga 15/09/2022

Manolo Reina, Juanfran y Fran Sol han hablado este mediodía en La Rosaleda. Los tres futbolistas mostraron la unidad del vestuario confiados en revertir los resultados del equipo. El lateral diestro ha explicado que "no esperábamos estar en esta situación. La ilusión era grande y los resultados no son buenos, pero estamos unidos y trabajando con la máxima intensidad. Hay que conseguir resultados para lograr una dinámica buena”.

Ante los rumores de una posible salida del entrenador Pablo Guede, el vestuario se muestra unido y confiado en el cuerpo técnico. "En el vestuario confiamos en este cuerpo técnico. Somos los primeros que vemos que se dejan el alma. Está siendo injusto lo que nos está pasando. Estamos juntos y vamos de la mano. Es momento de trabajar más y cuidar todos los detalles", ha expuesto el Reina.

Por último, el ‘9’ habló de la ansiedad de cara al marco contrario:“Los delanteros siempre queremos marcar gol. No nos preocupamos, nos ocupamos de dar más importancia a la finalización de acciones. Es un aspecto que concierne a los delanteros y tenemos que trabajar eso. Cuando un delantero no marca gol no está contento”.