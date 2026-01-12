Ibon Navarro: "Es una victoria de muchísimo prestigio"

El Unicaja, liderado por un enorme Chase Audige, consiguió imponer su ritmo en el tercer cuarto para remontar un choque ante un rival que, hasta hoy, no había caído en su cancha en Liga Endesa, convirtiéndose en el primer equipo en llevarse la victoria en esta pista. Audige, sensacional (20 puntos, 2 asistencias, 2 tapones, 18 de valoración).

Este triunfo deja a Unicaja octavo en Liga Endesa, a falta de dos jornadas del corte de la Copa del Rey, con un balance 9-6. Y con dos triunfos más que el 9º, el Bilbao Basket. Con nueve están también Baskonia, sexto con un partido menos, Y el Tenerife, séptimo.

El sábado a las 18h recibe en el Carpena al Coviran Granada, y después le quedaría otro en casa frente al UCAM Murcia.