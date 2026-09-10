Estepona acoge el XIII Torneo Internacional ITF Junior Costa del Sol en el que se han inscrito unos 500 tenistas de 51 países

El concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil; el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Rosas Gallardo; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis, Pedro Domínguez; y el organizador del evento Raúl Rivet, han presentado hoy el XIII Torneo Internacional ITF Junior Costa del Sol, que se desarrollará en el Club de Tenis y Pádel Bel-Air, el 12 y 13 de septiembre en su fase previa y del 14 al 19 de septiembre en su fase final.

El responsable municipal, Luis Gil, ha destacado el éxito de participación que tiene esta competición, en la que este año se han inscrito unos 500 tenistas, menores de 18 años, si bien solo podrán competir los mejores 120 participantes, en categoría femenina y masculina. Asimismo, el edil ha declarado que el ITF Junior Costa del Sol se ha convertido en un referente, que consigue en cada edición atraer a numerosos aficionados, que eligen Estepona por su clima ideal para jugar al tenis, por sus instalaciones y la cuidada organización del evento.

Cartel del torneo | Ayuntamiento de Estepona

El Diputado de Deportes, Juan Rosas, ha explicado que este torneo es único en Andalucía y que forma parte de un circuito mundial que consta de 2.000 torneos distribuidos en los cinco continentes. Además, ha querido agradecer al Ayuntamiento su apuesta y compromiso con el deporte, a través del apoyo a los deportistas locales, la celebración de importantes eventos deportivos y la construcción de instalaciones deportivas de primer nivel.

También, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis, Pedro Domínguez, ha insistido en la importancia y la calidad de este torneo que se ha consolidado en el circuito mundial junior, “muestra de ello es la participación en esta edición de jugadores de 51 países”. Asimismo, ha valorado la oportunidad que supone para las jóvenes promesas del tenis en Andalucía.

Para finalizar, Raúl Rivet, presidente del Club Deportivo Costa del Sol Tenis, a cargo de la organización del evento, ha declarado que esta competición sirve de plataforma para que estos jóvenes tenistas den el gran salto al tenis de élite y ha hecho referencia a algunos jugadores que participaron en años anteriores y que han llegado a lo más alto de este deporte, como Martín Landaluce que fue finalista en 2020 y actualmente es el número uno del mundo en el ranking junior; Miguel Pérez ganador en 2020 y que formó parte de la selección española junior en 2021; Silvia Soler ganadora en 2003 y que llegó a ser número 177 del Mundo; o Thomas Fabbiano ganador en 2004 y nº 99 del raking ATP.

Para más información de este torneo que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona y el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, los interesados pueden consultar la web twincostadelsol.es, escribir el correo teniscostadelsol98@gmail.com o llamando al teléfono 622 07 93 70.