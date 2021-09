Vecinos en pie de guerra: “No queremos una gasolinera en La Pelusa"

El PSOE asegura que acudirá a los tribunales, de ser necesario

Los vecinos apelan a la mala ubicación de ese nuevo establecimiento de repostaje, contando no sólo con el mencionado centro educativo, sino con los otros dos colegios y un instituto, que se encuentran en un radio de 500 metros partiendo del punto en que se proyecta la gasolinera. Se han levantado los vecinos contra esta propuesta, al entender que ahondará en el problema de circulación de la zona. “No queremos una gasolinera, ni ahí ni en ningún otro punto del barrio. Llevamos unas 2.200 firmas recogidas y los vecinos han dejado claro que no quieren esa estación de servicio”. En la misma línea, desde el grupo municipal socialista advierten que "el proyecto se aprobó en abril con nocturnidad y sin contar con nadie. Por ello, informamos a los vecinos y de ahí su enfado actual".

Mariano Ruiz Araujo va a más, a la hora de explicar lo que acontece: “Quieren instalar una gasolinera en pleno corazón del barrio. La deriva que está tomando este Ayuntamiento de no escuchar a nadie es increíble”, advierte. El edil socialista sostiene que “si hay que acudir a los tribunales, se hará, porque esto es una aberración”.

Respuesta municipal: "Es la ciudad donde se ponen más trabas a este tipo de proyectos, pero no se puede ir contra la ley"

En Más de Uno, el concejal de Urbanismo, Raúl López, no dudó en explicar lo referido al proyecto. López aseguró que “esta misma mañana, hemos trasladado la queja vecinal por parte de algunos colectivos y la empresa reconoce que es la ciudad donde más trabas administrativas se pone para instalar una gasolinera". El edil añadió que ahora, con la normativa vigente, "es la Junta la que debe dar el visto bueno al proyecto por motivos ambientales. Nosotros podemos dificultar la acción, pero no impedir un negocio tal, en una pastilla de uso comercial”, dijo. "Como preferimos que estas estaciones estén en otras ubicaciones, ponemos todas las trabas posibles. Obligamos a una evaluación ambiental, cosa que no hacen otras ciudades, para que los vecinos estén completamente tranquilos”, apuntó el concejal, que advierte: “No daría por hecho que la gasolinera esté: el procedimiento es largo y hay que buscar caminos que no generen tensión y encontrar soluciones".