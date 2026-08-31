Starlite y TelevisaUnivision cerrarán PJ Fest y Premios Juventud 2026 con tres grandes presentaciones: Melendi, Wisin y Manuel Carrasco

La primera e histórica edición de Premios Juventud en Europa tendrá una extensión de contenido desde Marbella, España, para culminar las celebraciones de la semana de PJ Fest. Serán tres presentaciones musicales producidas por TelevisaUnivision desde Starlite Marbella, protagonizadas por tres artistas de talla internacional: Manuel Carrasco, el viernes 4 de septiembre, y Wisin y Melendi, el sábado 5 de septiembre, siendo Melendi la nueva confirmación que se suma a esta programación. Los asistentes que adquieran su entrada para el sábado podrán disfrutar de ambas producciones musicales en una misma noche.

Después de una semana histórica que ha traído por primera vez Premios Juventud a Andalucía, la semana PJFest pondrá el broche final con dos noches irrepetibles en Starlite Marbella.

MANUEL CARRASCO: VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

El especial de Manuel Carrasco, uno de los artistas más importantes y reconocidos de la música española actual, se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre. Manuel Carrasco atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Con más de dos décadas de trayectoria y una extraordinaria conexión con el público, Manuel viene de protagonizar el pasado mes de junio uno de los grandes hitos de su carrera, reuniendo a más de 260.000 personas en cuatro conciertos únicos durante una residencia en el Estadio La Cartuja de Sevilla, convirtiéndolo en el artista con mayor poder de convocatoria en la música española. Tras este histórico acontecimiento, Carrasco llevará a esta producción especial la fuerza de su música y su directo, junto a contenidos que recorrerán su trayectoria, su universo creativo y el excepcional momento artístico que vive.

MELENDI + WISIN: SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Dos grandes referentes de la música en español, dos estilos y dos continentes unidos en Starlite. Melendi, uno de los artistas más queridos y reconocibles de la música española, y Wisin, leyenda del reguetón y una de las figuras que ha marcado la historia y evolución de la música latina, representan dos maneras de entender la música en español y convierten, una vez más, el escenario de Starlite en punto de encuentro entre Europa y América. España y América vuelven a encontrarse en Starlite Marbella de la mano de TelevisaUnivision, para celebrar la música por todo lo alto y despedir una semana que ya forma parte de nuestra historia.

Melendi es uno de los cantautores más populares de las dos últimas décadas en España, con un estilo que combina rumba, pop rock y balada y letras que mezclan humor y cercanía. En 2019 se convirtió en el artista español más escuchado de la historia de Spotify en España. Su gira “20 años sin noticias”, con la que celebró dos décadas de carrera, vendió más de 700.000 entradas en España, convirtiéndose en la de mayor asistencia en 2024. A nivel internacional la gira superó el millón de tickets vendidos. Representa la continuidad generacional del pop español: un artista que ha mantenido vigencia comercial y arraigo popular durante veinte años, tendiendo puentes entre distintas generaciones de público.

Wisin, el ícono puertorriqueño del reguetón, quien además es cantante, compositor y productor, logrará llenar de energía el escenario con su gran personalidad y dinamismo musical durante su concierto. Desde sus comienzos en Puerto Rico como integrante del legendario dúo Wisin & Yandel hasta su consolidada carrera como solista, ha ayudado a definir el sonido del género durante más de dos décadas. Además de su carrera artística, Wisin ha construido una sólida trayectoria como productor y empresario, fundando La Base Music Group en 2018, un sello discográfico dedicado a desarrollar nuevas generaciones de artistas. Recientemente, anunció La Universidad del Perreo, un ambicioso proyecto que trasciende la música y que incluye un nuevo álbum, masterclasses y proyectos especiales creados para los “estudiantes” de esta innovadora universidad. A través de iniciativas que conectan las raíces del reggaetón con su evolución contemporánea, Wisin continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina a nivel mundial.

Los musicales serán grabados con público en vivo, que tendrá la oportunidad de disfrutar de ambos artistas en una producción audiovisual única desde el Auditorio de Starlite Marbella. Para las personas que no podrán estar en vivo, los especiales podrán verse en las diferentes plataformas de TelevisaUnivision, tanto en televisión como en streaming, a través de ViX en Estados Unidos, México y la mayoría de países de Latinoamérica.

Las entradas para asistir a estas galas ya están a la venta a través de www.starlitefestival.com, con un periodo de venta excepcionalmente limitado.

Estas producciones materializan uno de los grandes propósitos de la alianza entre TelevisaUnivision y Grupo Starlite: utilizar la música y la cultura como puente entre España y América y generar nuevas oportunidades de proyección internacional para el talento español.