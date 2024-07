Segunda parada: Terraza del Only You Hotel Málaga

Ese habitual nos vamos a tomar algo, este verano en Más de Uno Málaga lo vamos a convertir en nuestro terraceo. Sugerencias para disfrutar de esos rincones únicos, al aire libre, con buen ambiente, musiquita, lo que viene siendo disfrutando la vida. Desde nuestra primera parada en el balneario de los baños del Carmen.

Te prometo que con este plan que te traigo vamos a conseguir aliviar el calor, un poquito al menos. Hoy nos vamos a una terraza de altura, vas a empezar a subir plantas y a dejar atrás algunos graditos.

Nos vamos a la terraza del hotel Only You. En la Alameda Principal, justo en la rotonda del Marqués de Larios, el emblemático edificio de la Equitativa fue remodelado hace tres años para acoger dos hoteles, uno de ellos, el Hotel Only You Málaga y cómo no, se unieron a la moda de las terrazas, y con unas vistas espectaculares.