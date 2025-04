El poder transformador de la lectura, protagonista en la conmemoración del Día del Libro infantil y Juvenil

“Un menor que lee más y mejor será un adulto con mayores posibilidades de futuro, por eso consideramos necesario acercar la lectura al alumnado de este colegio y aprovechar el altavoz de una efeméride como el Día del Libro Infantil y Juvenil para destacar el papel del libro como herramienta de cambio social”, ha explicado el Director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, en la sesión abierta del proyecto de acompañamiento lector LEER+, que se ha celebrado en el CEIP Jábega del Málaga.

El Delegado de Desarrollo Educativo en Málaga, Miguel Briones Artacho, que ha asistido al acto, ha alabado la iniciativa llevada a cabo por la Fundación José Manuel Lara y se ha dirigido a los menores a los que les ha recordado que “leer no solo os hace mejores estudiantes, sino que también seréis mejores personas, seréis más respetuosos, seréis más felices”.

Por su parte la directora del centro educativo, María Isabel García Erranz, ha explicado que los niños se sienten más motivados por la lectura desde que participan en este proyecto y ¡ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para que los menores entiendan la importancia de leer bien.

La lectura como motor de cambio social

Mejorar la comprensión lectora del alumnado de primaria de zonas socialmente vulnerables, con este objetivo la Fundación José Manuel Lara, por tercer año consecutivo, ha implementado el proyecto proyecto LEER+ en el que participan 500 escolares de Andalucía y Melilla, durante el curso 2024/25. LEER+ es un programa de acompañamiento lector que se desarrolla en sesiones semanales de una hora, contribuyendo al progreso académico del alumnado y reduciendo el abandono escolar.

El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra cada 2 de abril con el fin de fomentar la lectura entre los más jóvenes; un objetivo compartido con este proyecto, en el que una persona voluntaria, formada por la Fundación José Manuel Lara, acompaña semanalmente a un menor para que este avance en su competencia lectora. “Cuando entramos en la biblioteca de cualquiera de los centros donde se está desarrollando una sesión LEER+ encontramos a varias parejas, formadas por un escolar y una persona voluntaria, leyendo. Con este proyecto se busca ofrecerles a los menores mejores oportunidades de futuro a través de la lectura”, así lo explica el Director General de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez.

Leer + es un proyecto de acompañamiento lector que consiste en mentorías semanales de una hora entre un/a estudiante y una persona voluntaria, preferiblemente en formato uno a uno. En cada espacio lector hay varias parejas realizando el acompañamiento simultáneamente, aunque de forma independiente. Estas parejas lectoras crean un vínculo muy especial que va más allá de la lectura. Las sesiones de lectura son coordinadas por personal dinamizador de la Fundación José Manuel Lara, quien organiza pequeñas dinámicas para fomentar el interés por la lectura. Además, el voluntariado participante es formado previamente para conocer la metodología de LEER+ y entender mejor el perfil del alumnado con el que trabajará. Celia Dueñas, una de las voluntarias del proyecto, expresa su entusiasmo: “Estoy muy ilusionada. Me parece una iniciativa maravillosa. Me gusta mucho leer y creo que la lectura es esencial, no solo para el aprendizaje, sino también para desarrollar la imaginación y acceder a otras realidades a través de los libros”.

El proyecto, cofinanciado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el marco de la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de España, llega a treinta centros educativos de Andalucía y cinco en Melilla, abarcando las provincias de Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla y la ciudad autónoma de Melilla. Asimismo, gracias a la colaboración de la Fundación Cajasol en Sevilla hay que sumar diez centros educativos y un centenar de menores más de zonas vulnerables.

El apoyo de la Agenda 2030 permite la implantación en 10 centros de Educación Primaria de Málaga, en concreto CEIP Nuestra Señora de la Luz, CEIP Ciudad de Popayán, CEIP Nuestra Señora de Gracia, CEIP Bergamín, CEIP Manuel Altolaguirre, CEIP Jábega, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Jorge Guillén, CEIP Domingo Lozano y CEIP Ramón del Valle Inclán. Más de un centenar de alumnos se están viendo beneficiados

Libros para el cambio social

El I Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España 2024, el primero específico sobre esta materia en nuestro país, revela que el 53% del alumnado de Educación Primaria tiene un nivel de lectura por debajo de lo “deseable”. Es decir, más de la mitad de los estudiantes son incapaces de comprender adecuadamente un texto. Este informe, que involucra a 47.827 escolares de todo el país, ha considerado variables como el género, la fecha de nacimiento, y el contexto socioeconómico de los escolares. Ante estos datos, LEER+ se presenta como una herramienta clave para mejorar la comprensión lectora, con el fin de asegurar mejores resultados académicos y reducir el absentismo escolar.

La Fundación José Manuel Lara tiene como misión fomentar la lectura y apoyar la educación como motores fundamentales para la transformación social. Además, la entidad trabaja en la divulgación, desarrollo y protección de la cultura. A través de varias líneas de trabajo, la Fundación fomenta el hábito lector entre la ciudadanía, mejora la competencia lectora, impulsa la creación literaria y dinamiza el ámbito editorial.