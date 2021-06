El TSJA da la razón al Ayuntamiento, en cuanto a su Ordenanza de movilidad

"Seguiremos trabajando en la creación de más carriles segregados"

La nueva ordenanza de movilidad de Málaga no ha hecho sino moverse, y mucho, en estos meses, buscando soluciones a una convivencia compleja, entre peatones y vehículos con o sin motor, para una ciudad que no está aún preparada del todo para ello. No es nuevo que haya colectivos vinculados a esta materia, que no terminen de ver con claridad lo que el Ayuntamiento ha planteado en este tiempo. De hecho, la normativa no gustaba a los usuarios de bicicletas en la ciudad que, bajo el paraguas de la asociación Ruedas Redondas, ha alzado la voz en múltiples ocasiones, para criticar un documento que, aseguran, al considerar que no hace sino situar a los usuarios de un vehículo frágil y de escasa velocidad en claro peligro para la integridad física.