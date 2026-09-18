Sallés Hotel Málaga Centro celebra sus 25 años con una noche muy especial

Durante la velada, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel de aniversario acompañado de música en vivo, en un ambiente festivo que convirtió la celebración en un punto de encuentro entre muchas de las personas que, de una forma u otra, han formado parte deestos 25 años.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó de la mano de Juan Peña, con su actuación en directo.

El artista puso ritmo a la celebración y creó un ambiente único, haciendo disfrutar a todos los invitados y convirtiendo su actuación en uno de los grandes momentos de la noche.

Entre conversaciones, brindis, música y recuerdos, la noche sirvió también para agradecer la confianza de quienes han acompañado al establecimiento durante todos estos años: clientes, trabajadores, colaboradores y profesionales que formanan parte de la historia de Sallés Hotel Málaga Centro.