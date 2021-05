'Working for what day'

Los retos del mercado laboral, desde Fycma

Toda oportunidad para crecer y prosperar en el mercado laboral debe ser aprovechada, mas aún en tiempos de cierta complejidad para quienes, en búsqueda activa de empleo, chocan de bruces con un panorama complejo. Y es que la pandemia terminó de hacer saltar por los aires los engranajes de un sistema ya de por sí necesitado de lo que podríamos denominar como “una vuelta de tuerca”. Por todo, coger al vuelo las ocasiones en que se debate y se exponen aspectos vinculados al empleo presente y futuro, debe ser sí o sí una apuesta convencida por jóvenes y no tan jóvenes. En este contexto, les contamos que este jueves, un grupo multidisciplinar de expertos implicados en los desafíos del futuro del trabajo se dan cita de manera presencial en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Lo hacen en la que se ha denominado 'Working for what day', una jornada en la que profesionales, empresas, comunidad educativa y administraciones públicas tratan de consensuar una visión compartida del futuro más deseable de un contexto laboral en creciente evolución. Hablamos con Santiago García, co-fundador Future For Work Institute