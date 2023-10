¿Por qué ha empezado octubre sin actividades extraescolares?

Esta situación se debe a un retraso administrativo en la firma de los contratos y los convenios con las empresas y los centros que ofertan estas actividades. Por lo que las extraescolares no han podido empezar hoy porque, básicamente, no se han cumplido los plazos legales que tiene que cumplir este tipo de contratación. Estamos hablando de que es el primer retraso en 21 años.

Hablemos de plazos: las familias solicitaron las actividades extraescolares en junio, es decir, hace 4 meses. Pues no fue hasta el 1 de septiembre cuando la Conserjería de Desarrollo Educativo realizó la homologación provisional de las empresas. Entonces, desde esa fecha se activa un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, que terminó el 27 de septiembre, la semana pasada. Es decir, que no fue hasta a partir del miércoles pasado no se podían empezar a firmar los contratos, por lo que la prestación de estos servicios puede demorarse hasta finales de mes.

Este tipo de contratación depende de una plataforma de la Junta de Andalucía, la plataforma Giro, que es en torno a la que ha surgido este lío. Para conocer su funcionamiento, hemos hablado con Beatriz Talaverón, gerente de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (AAEECO).