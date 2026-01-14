El Puerto de Málaga celebra unas jornadas pioneras a nivel nacional sobre sensibilización frente al narcotráfico en el ámbito portuario

El Puerto de Málaga ha iniciado las Jornadas Formativas “Sensibilización sobre los Aspectos Negativos del Narcotráfico en el Ámbito Portuario”, una iniciativa pionera a nivel nacional, al tratarse de la primera vez que un puerto español desarrolla una formación específica de estas características dirigida a la totalidad de su comunidad portuaria.

Las jornadas, que se celebran los días 13, 14 y 15 de enero de 2026, tienen lugar en el Salón de Conferencias de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), ubicado en el Puerto de Málaga, y están organizadas y coordinadas por la Autoridad Portuaria de Málaga, la Fundación Málagaport y la Asociación de Consignatarios y Empresas Portuarias de Málaga (ACEMAR), contando con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Guardia Civil.

La formación está dirigida a la totalidad de la Comunidad Portuaria Malagueña, incluyendo empresas, administraciones y trabajadores, y se repetirá durante los tres días con el objetivo de facilitar la asistencia del mayor número posible de participantes.

Ponentes de reconocido prestigio

La primera sesión celebrada ayer, 13 de enero, contó con la bienvenida institucional del presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, quien dio paso al desarrollo del programa formativo:

José Javier Polo Rodríguez, exfiscal con más de treinta años de experiencia en la carrera judicial, incluida la Audiencia Nacional, y actual socio del despacho Montero Aramburu & Gómez Villares Atencia.

Jorge Martín Díaz Espada, profesional especializado en prevención del crimen en la cadena de suministro.

Un representante de la Guardia Civil, como Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado.

Contenido de la formación

La formación aborda los aspectos negativos del narcotráfico en el ámbito portuario, analizados desde una perspectiva penal, procesal, laboral, social y operativa, así como la exposición de medidas preventivas y recomendaciones aplicables al entorno portuario.

Con estas jornadas, el Puerto de Málaga refuerza la concienciación, la prevención y la formación especializada como herramientas clave frente a los riesgos asociados al narcotráfico en el entorno portuario.