Ha superado las 1.400 visitas

Prorrogada hasta el 20 de junio la exposición ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’

La Congregación de Hermanas Trinitarias prorroga hasta el sábado 20 de junio la exposición ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’. La muestra, patrocinada por la Fundación Unicaja y que se puede contemplar en la sede de la Agrupación de Cofradías, podrá seguir recibiendo visitas gracias a la generosidad de las hermandades, instituciones y colecciones particulares prestadoras, que han aprobado prolongar la cesión de las piezas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Muestra
Prorrogada hasta el 20 de junio la exposición ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’ | www.ondacero.es

Abierta al público el pasado 7 de mayo, ‘Hermanas Trinitarias en Málaga: 100 años tejiendo esperanza’ ha recibido hasta este miércoles 27 un total de 1.410 visitas en su horario de apertura, lo que significa una media de más de 20 personas por hora recorriendo esta exposición, que alberga los frutos del taller de bordados de las Hermanas Trinitarias, un obrador que engrandeció de forma decisiva el patrimonio de las hermandades y cofradías desde los años treinta del siglo XX hasta el cese de su actividad, en 1984.

Con motivo de esta ampliación, se podrá seguir visitando de manera gratuita hasta el sábado 20 de inclusive, en horario de 18 a 21 horas de lunes a viernes y los sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.

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