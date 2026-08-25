La píldora literaria del martes 25 de agosto de 2026

Este relato logra despojar al arte de su frialdad académica para devolverle su latido más humano. A través de un fascinante recorrido por 35 retratos y autorretratos memorables, el autor no se detiene en la técnica o el óleo, sino que rasga el lienzo para descubrir la psicología, los secretos y la "cara B" de quienes posaron frente al pintor. Con una prosa profundamente lírica y accesible, cada capítulo arranca con un sugerente relato ficcionado que atrapa de inmediato al lector, convirtiendo la observación de un cuadro en una experiencia íntima, emocionante y reveladora.

Es una obra imprescindible y de una sensibilidad exquisita, ideal tanto para apasionados de la pintura como para aquellos que buscan descubrirla por primera vez sin pretensiones teóricas. Del Amor demuestra que un buen retrato no es un simple ejercicio de mímesis, sino un espejo temporal donde se reflejan las obsesiones de los creadores y las complejas vidas de sus modelos. Al final, este ensayo se convierte en una invitación irresistible a detenerse ante el arte y aprender a mirar de verdad, demostrando que detrás de cada par de ojos pintados late una historia que merece ser contada.