Pedro el Granaíno: "El flamenco goza de muy buena salud"

Este fin de semana comienza en el Teatro del Soho la cuarta edición de Flamenco en el Soho, un festival que quiere ofrecer un flamenco de calidad que reúna en el teatro tanto a artistas de reconocida trayectoria como a grandes promesas del panorama flamenco actual. Serán 6 actuaciones de cante, baile y guitarra de concierto repartidas a lo largo de la programación.

Con el espectáculo Metales, Jesús Méndez y Pedro el Granaíno inauguran este viernes con una actuación en la que en palabras de Pedro Heredia Reyes: "Muy ilusionados con estar en Málaga, es una responsabilidad. Hacemos lo que sabemos, cantar flamenco, recurriendo a los cantes primitivos". "El flamenco goza de una salud tremenda, hay una generación de cantaores, guitarristas, bailaores, y goza de una muy buena salud artísticamente" destaca Pedro el Granaíno, quien nos cuenta que a veces, gente que viene a vernos que nos dice "a mí el flamenco no me gusta pero lo que tú cantas sí me gusta". Y señala que siempre es importante el encuentro con el público, "cuanto más cerquita esté, más responsabilidad pero mejor. Y que lo sienta".

La programación completa de Flamenco en el Soho:

9 de febrero a las 20:00 horas: Jesús Méndez y Pedro el Granaíno con Metales

10 de febrero a las 20:00 horas: Tomatito con Sexteto

11 de febrero a las 17:00 horas: Fundación Alalá con El Árbol del Flamenco

21 de marzo a las 20:00 horas: María Terremoto

22 de marzo a las 20:00 horas: Raimundo Amador

24 de mayo a las 20:00 horas: Rafaela Carrasco con Nocturna