"La pandemia ha ayudado a empatizar más con las personas con discapacidades, pero queda trabajo que hacer"

El director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, pasó por Más de Uno, para acercarnos la realidad de la organización en Málaga. “La ONCE es patrimonio de la sociedad española. No existe otra corporación igual en el mundo, con un firme compromiso con el empleo, único operador en el mundo que cuenta con casi 19.000 vendedores con discapacidad”, sostuvo. En la entrevista reiteró la necesidad de exponer el trabajo diario de los profesionales que hacen posible la solvente trayectoria de la ONCE en España, al tiempo que advirtió que " hay que evolucionar en el acceso a la información. En un momento de boom digital, sigue habiendo un déficit en aplicaciones accesibles para personas ciegas o sordas. Es fundamental poder acceder a los servicios en clave digital”.