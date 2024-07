Lola reinventa los sabores malagueños en una oda a la tradición y las recetas más auténticas

Only YOU Málaga estrena nueva carta en Lola, su restaurante con vistas a toda la ciudad

En la séptima planta de Only YOU Málaga se encuentra Lola, el outlet gastronómico más ecléctico y urbano de la capital. Lola acaba de estrenar su nueva carta, diseñada por el Chef Ejecutivo de Only YOU Málaga, Pedro Hervás, y sorprende con una propuesta basada en la cocina de mercado, elaborada con productos locales e inspirada en los auténticos sabores malagueños con un toque único.

Redacción