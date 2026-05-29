Impulsado por el Cluster Marítimo Marino de Andalucía

Nace 5H, la herramienta para impulsar la economía azul de Andalucía y ser referencia marítima del Sur de Europa

Andalucía cuenta desde hoy con su mayor radiografía estratégica del sector marítimo-marino. La sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido la presentación oficial del nuevo Dosier de la Economía Azul de Andalucía, una herramienta pionera que, por primera vez, ordena, estructura y visibiliza todo el potencial de este motor económico en la región.

Isabel Naranjo

Malaga |

Cluster
Nace 5H, la herramienta para impulsar la economía azul de Andalucía y ser referencia marítima del Sur de Europa | www.ondacero.es

Impulsado por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 5H, nace con el objetivo de convertirse en el gran mapa de ruta para la colaboración, la transferencia de conocimiento, el impulso de las alianzas y la atracción de inversiones, reflejando el modelo de quíntuple hélice de la economía azul andaluza.

El dosier ha conseguido un hito sin precedentes en el sector: reunir en una misma herramienta de conocimiento a más de 300 empresas y entidades sectoriales, junto a más de 200 grupos de investigación, infraestructuras científico-técnicas y proyectos estratégicos. El resultado es un ecosistema interconectado listo para generar nuevas oportunidades de negocio, empleo sostenible e innovación tecnológica.

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