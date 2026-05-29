Nace 5H, la herramienta para impulsar la economía azul de Andalucía y ser referencia marítima del Sur de Europa

Impulsado por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural 5H, nace con el objetivo de convertirse en el gran mapa de ruta para la colaboración, la transferencia de conocimiento, el impulso de las alianzas y la atracción de inversiones, reflejando el modelo de quíntuple hélice de la economía azul andaluza.

El dosier ha conseguido un hito sin precedentes en el sector: reunir en una misma herramienta de conocimiento a más de 300 empresas y entidades sectoriales, junto a más de 200 grupos de investigación, infraestructuras científico-técnicas y proyectos estratégicos. El resultado es un ecosistema interconectado listo para generar nuevas oportunidades de negocio, empleo sostenible e innovación tecnológica.