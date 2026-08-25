El metro de Málaga bate récords de uso en esta Feria de Málaga 2026

Entre el 15 y el 22 de agosto, más de 400.000 viajeros utilizaron el suburbano, más de 30.000 usuarios adicionales respecto a la edición del año pasado, lo que supone un incremento cercano al 10 por ciento. La Junta de Andalucía destaca estas cifras como una muestra de la consolidación del Metro como uno de los principales medios de transporte para desplazarse por Málaga durante grandes acontecimientos. La jornada con mayor afluencia volvió a ser la noche de los fuegos, cuando cerca de 63.000 personas utilizaron el servicio en un solo día.

El balance supone así un nuevo récord para el Metro de Málaga durante la Feria, en unas jornadas en las que el suburbano ha reforzado su servicio para facilitar los desplazamientos de malagueños y visitantes. Los datos reflejan el peso que ha adquirido el transporte público durante las fiestas y, especialmente, en las noches de mayor concentración de público.