Málaga vive este sábado 29 el Día Mundial del Videojuego en pleno auge del GTA VI

Los videojuegos han dejado de ser 'cosa de niños' para convertirse en un elemento transversal a toda la sociedad. Este sábado se celebra el Día Mundial del Videojuego y Onda Cero Málaga ha querido conocer las opiniones de los locales sobre este entretenimiento.

La conmemoración seguro que sirve para que muchos recuerden sus partidas pasadas, pero también llega inmersa en plena ola GTA VI. Pese a que el día señalado en el calendario es el del 29 de agosto, el pasado jueves ya se pudo ver como los videojuegos copan las portadas mundiales cuando ocurren hechos tan relevantes como los que protagonizó la compañía Rockstar Games. Para muchos es el juego más esperado de la historia y todo apunta a que será el más vendido, por lo que también hemos querido conocer las impresiones de los malagueños.

Además, quienes lo deseen van a poder pasar por el OXO Museo del Videojuego que va a tener varias iniciativas para este fin de semana con el objetivo de celebrar ese día mundial