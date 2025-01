El festival quiere convertirse en una de las citas más destacadas del veran oon lo mejor del eurodance, la música electrónica y los grandes himnos pop de los 90

Málaga se rendirá a los 90 el 7 de junio en el Málaga Forum

Deep Delay Producciones ha reunido a un cartel espectacular con artistas internacionales que llevarán la fiesta al siguiente nivel. Los artistas confirmados son Snap!, Safri Duo, Technotronic, Fragma, Paco Pil, Just Luis, Chimo Bayo, Double You, Locomía y DJ Xavi in Session . Todos ellos traerán los grandes éxitos que siguen sonando en todas las pistas de baile del mundo. Con una producción inmejorable y una noche llena de sorpresas, Molan los 90 promete ser un evento para recordar.

Isabel Naranjo